Ryan Gosling aparca a Ken para ponerse en la piel de un especialista de acción en 'El especialista', un 'thriller' junto a Emily Blunt que llega a los cines este viernes, junto a lo nuevo de Luca Guadagnino, 'Rivales', con Zendaya y Josh O'Connor, y una película que ha reventado la taquilla en Italia, 'Siempre nos quedará mañana'.

'El especialista'

Tras rivalizar en las dos grandes producciones del año pasado, 'Barbie' y 'Oppenheimer', Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan juntos 'El especialista', un 'thriller' de acción dirigido por David Leitch ('Bullet Train', 'Deadpool 2'), basado en la serie de televisión homónima de los 80. Gosling es Colt Seavers, un doble de acción que, tras dejar su trabajo durante un año para centrarse en su salud, vuelve a ser contratado cuando la estrella de una película de estudio de gran presupuesto -dirigida por su ex, Jody Moreno (Blunt)-, desaparece.

'Rivales'

La pista de tenis se convierte en el terreno en el que dirimir un triángulo amoroso en 'Rivales', la nueva película de Luca Guadagnino ('Call me by your name'), en la que Zendaya toma la raqueta para jugar el partido de su vida, acompañada por Josh O'Connor y Mike Faist. Zendaya es Tashi Duncan, una promesa mundial del tenis en cuya órbita de seducción pululan dos compañeros destinados sin saberlo a competir en la tierra batida por el corazón de la joven, retirada por una gravísima lesión.

'Siempre nos quedará mañana'

Ha sido un fenómeno cultural en Italia, donde ha triunfado en la taquilla y ha batido récord de nominaciones a los premios Donatello, además de encender acalorados debates sobre los abusos y la violencia de género. Dirigida por Paola Cortellesi, 'Siempre nos quedará mañana' es una comedia dramática en blanco y negro ambientada en la Roma de posguerra sobre una madre que lucha por sacar adelante a sus tres hijos y que recibe entusiasmada la noticia del compromiso de su hija mayor, hasta que las cosas se complican.

'Mamífera'

La catalana Liliana Torres reflexiona sobre el deseo de no ser madre en 'Mamífera', un filme sobre una mujer que se queda inesperadamente embarazada de su pareja y aunque siempre ha tenido claro que no quiere ser madre, se siente presionada por las expectativas sociales y por sus propios temores. Protagonizada por María Rodríguez y Enric Auquer, la tercera película de Torres cierra una trilogía iniciada en 2013 con 'Family tour', a la que seguiría en 2021 '¿Qué hicimos mal?' y tuvo su estreno mundial en el festival South by Southwest de Texas.

'Ama Gloria'

Estrenada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, 'Ama Gloria' es un relato sobre la relación entre una niña y su niñera, una obra de inspiración autobiográfica de la directora francesa, de ascendencia georgiana, Marie Amachoukeli. Cléo es una niña de apenas 6 años y ama profundamente a Gloria, que la ha criado desde que nació. Pero Gloria debe regresar a Cabo Verde, donde están sus hijos. Antes de su partida, Cléo le pide que cumpla una promesa: volver a verla lo más pronto posible.

'Rabos: el musical'

Comedia musical loca, irreverente y 'queer' que gira en torno a Craig y Trevor, dos rivales en los negocios, narcisistas y fanfarrones, que descubren que son gemelos idénticos separados al nacer y deciden intercambiarse para conseguir que sus padres divorciados vuelvan a estar juntos. De la mano de Larry Charles, director de 'Borat', llega este musical por el que desfilan una galería de excéntricos personajes.

'The Palace'

A sus 90 años, Roman Polanski estrena un nuevo filme, "The palace", una grotesca comedia de enredo ambientada en un hotel de lujo en la noche de fin de año de 1999, en medio del pánico al "efecto 2000", con un reparto en el que figuran Fanny Ardant, Joaquim de Almeida, Mickey Rourke y John Cleese. A ese hotel de lujo en Los Alpes van llegando los excéntricos y tiránicos clientes, millonarios que han abusado del tinte y el bisturí, ancianos con amantes veinteañeras y mafiosos rusos, para celebrar la noche de fin de año y volver loco con sus demandas al gerente del establecimiento.

'Hammarskjöld: Lucha por la paz'

La muerte en 1961 del entonces secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, sigue a día de hoy envuelta en el misterio. El diplomático sueco murió al estrellarse el avión en el que viajaba en territorio de Zambia -entonces Rodesia del Norte- durante una misión de paz en el Congo. Este 'thriller' dirigido por Per Fly acerca al espectador a la figura de uno de los secretarios generales más innovadores que ideó, organizó y destacó sobre el terreno el primer contingente de "cascos azules" en el Sinaí, además de forzar la intervención internacional en el Congo.

'Joan Baez I Am a Noise'

Joan Baez echa la vista atrás a una carrera de 60 años como cantante, activista y voz de una generación en este documental que avanza y retrocede en el tiempo mientras la sigue en su gira mundial de despedida. A través de entrevistas, vídeos caseros, diarios, obras de arte, cintas de terapia y grabaciones de audio, Baez repasa su vida dentro y fuera del escenario, desde su lucha por los derechos civiles con Martin Luther King a un romance desgarrador con un joven Bob Dylan.

'La hierba del diablo'

Dos hombres en carretera ofrecen ayuda a una mujer que ha tenido un problema mecánico y la llevan a su casa, donde una presencia malévola destapa oscuros traumas y secretos familiares. 'La hierba del diablo' es una coproducción de España y Colombia, dirigida por Ángel Ayllón y protagonizada por la actriz y modelo colombiana Lina Cardona, que indaga en la llamada ‘zombificación’, una práctica común en Haití.

'Opus'

El último concierto de Ryuichi Sakamoto, fallecido en marzo de 2023, fue grabado por su hijo Neo Sora en un estudio de la cadena NHK en Tokio a finales de 2022, un recital ante 30 personas con una puesta escena sobria y minimalista en la que repasa 20 composiciones representativas de su carrera. Desde los años 70 y 80 con la Yellow Magic Orchestra, pioneros de la música electrónica, hasta su último álbum, '12', un diario musical grabado el verano pasado que evoca la fragilidad y espiritualidad de sus últimos días.

'Riverbed'

La opera prima de Bassem Breche, ganadora de la Palmera de Oro de la Mostra de Valencia 2023, es una historia sobre la reconciliación familiar entre una madre y una hija que traslada al espectador al Líbano actual y aborda temas como el aborto, el divorcio y las heridas de la guerra civil.

'Un ángel llamado Rebeca'

Documental dirigido por José María Zavala que narra la historia de Rebeca Rocamora Nadal, una joven en proceso de canonización, nacida en un pueblo de Alicante en 1975 y que falleció por una enfermedad a los 20 años.