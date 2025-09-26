Lucía Feijoo Viera

Jennifer Lawrence habla sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

La actriz Jennifer Lawrence se declaró "aterrorizada" ante la situación en Gaza, donde a su juicio se está produciendo un "genocidio", en una rueda de prensa este viernes en la que eludió las preguntas políticas, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. "Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es inaceptable" dijo la intérprete de 35 años, al ser preguntada por si le preocupa el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza y otras partes del mundo.