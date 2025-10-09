Carmen Maura: "Me impresionó mucho lo mal que Coppola trataba a los actores"

-¿Qué se le pasó por la cabeza cuando el director, Martín Mauregui, le comentó que había pensado en usted para protagonizar una película titulada 'Vieja loca'?

-[Risas] Pues me pareció muy bien, la verdad. A mí no me importa que me digan vieja loca, para nada. A estas alturas… Lo que pasó es que Martín me cayó muy bien porque me lo propuso con mucha gracia. Me mandó una carta con el guion que decía que si llegaba a la página 3 y no me había atrapado, lo abandonara ,y eso me cayó muy bien. Martín me conquistó. Para mí, a la hora de aceptar un proyecto, es muy importante que me caiga bien la persona a la que voy a tener que obedecer.

-Antes de empezar a rodar, comentó que le parecía el papel más difícil que le habían propuesto nunca.

-Sí, al principio, leyéndolo, lo veía muy complicado. Y muy diferente de todo lo que había hecho antes. Pero al director lo veía muy seguro. Y en las primeras pruebas que hicimos, enseguida se entusiasmó con las cosas que yo hacía. Así que cuando llegué al rodaje iba ya muy tranquila. En general, yo suelo ir bastante segura a los rodajes. Si sé más o menos lo que quiere el director y llevo el personaje aprendido, no tengo por qué llevarme ningún susto.

-Cuando está rodando, ¿tiene una idea más o menos precisa de cómo se verá en pantalla eso que está haciendo?

-No, no. Yo en los rodajes nunca voy al combo, porque no me gusta ver que estamos en una película, prefiero pensar que estamos haciendo un juego. Prefiero no verlo porque no me gusta salir del personaje. Hay directores que se ponen muy pesados con eso, para que veas lo que acabas de filmar, pero yo lo quiero ver todo ya acabado, con las puertas que suenan, con el color bien puesto, con la música... Ahí es cuando las películas son bonitas.Así que normalmente las veo mucho después de haberlas rodado y ya se me ha olvidado lo que había hecho. Además, procuro no juzgarme. Lo veo como si lo hubiera hecho otra.

-¿Qué le pareció entonces verse en 'Vieja loca' haciendo esas cosas tan tremendas?

-Me impresionó bastante, la verdad. La primera vez que vi la película salí un poquito mala del estómago. Yo ya había matado bastante en otras películas, pero nunca había hecho las cosas que hago aquí [risas].

-En pantalla da la impresión de habérselo pasado en grande.

-Disfruté como una enana, la verdad. Me lo pasé como si estuviera en Disneylandia. A mí me gustan mucho los parques de atracciones, desde chiquitita. Y los juegos. Y toda esa parte de juego macabro que tiene la película fue divertidísimo. Además, es que actuar no me cuesta mucho trabajo. Se me da bien.

-En más de 50 años de carrera ha hecho muy poco cine de género. Lo más parecido a esto quizá sea 'Las brujas de Zugarramurdi' [Álex de la Iglesia, 2013].

-Ahí también disfruté muchísimo. Sobre todo, cuando doy el discurso a todas las locas que había ahí. Porque aquello estaba lleno de locas, que te decían que habían tenido una abuela bruja y cosas así. Y estar ahí arriba, gritando "¡Dios es una mujer!" fue divertidísimo. Ese rodaje fue una locura.

Carmen Maura, en el festival de Sitges / Jordi Otix

-Si tanto lo ha disfrutado, ¿no le sabe mal no haber hecho más cine de terror?

-No me sabe mal nada. Creo que he tenido una suerte increíble en mi carrera. Lo injusto de este trabajo es que, si no te dan buenos papeles, no puedes demostrar de lo que eres capaz. Y yo he tenido todo tipo de oportunidades. También he hecho películas que no estaban bien, claro, pero en general estoy muy orgullosa de lo que he hecho y no siento que me falte nada. Ahora ya no tengo necesidad ni deseos de hacer una cosa concreta u otra. De lo que tengo ganas es de encontrarme con personas que de repente me sorprendan o me motiven.Quizá por eso he hecho muchas películas con directores debutantes. A mí, que un director sea muy famoso no me impresiona mucho, la verdad.

-¿Ni aunque se llame Francis Ford Coppola [con quien trabajó en 'Tetro', de 2009]?

-Pues mira, Coppola, precisamente…. Se portó mal. Estaba el hombre ahí en Argentina diciendo: "Si llego a saber cómo me iban a tratar aquí me voy a otro país". Oye, pues para estar así de mala gaita vete a tu tierra y hazlo con tu familia. La verdad es que trataba bastante mal a la gente. Ahí yo llegué de sopetón, porque el papel lo tenía que hacer Javier Bardem, y como falló Bardem, pues me llamó a mí. Y con mi inglés, ya ves. Me dijo: "¿Te atreves?". Y yo: "Pues claro que me atrevo". Con Coppola lo que me divirtió es que me hacía hacer las cosas en español, en francés y en inglés. Lo que pasa es que me impresionó mucho lo mal que trataba a los actores. Les decía unas cosas… Luego me llamó para que lo acompañara en la promoción en España y le dije: "Tu padre". Él, como director, pues bien, ¿qué te voy a decir?, pero no me gustó que tratara tan mal a la gente. Y que estuviera ahí como si hiciera un favor a los argentinos.

-Después de 'Vieja loca' ha rodado el 'thriller' 'La cuidadora', con Álex de la Iglesia. ¿No le da apuro que le ofrezcan tantos papeles de señora a la que hay que cuidar?

-A los 80 años, ¿de qué me van a dar papeles, si no? No me da ningún apuro, no. Estoy dispuesta a scarle todo el partido a lo de ser vieja. En 'La cuidadora' hago un papel superdivertido. Y muy diferente al de 'Vieja loca'. Si ves las fotos de los dos personajes, parecen dos actrices distintas. Es que mi cuerpo es… Es como un cuerpo pobre, que lo puedes convertir en cualquier cosa. Por eso he tenido tantos papeles, porque puedo hacer de pobre, de rica, de señora con mala leche, de señora simpática... A mí es muy fácil disfrazarme.

