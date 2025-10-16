'Culpa nuestra' cierra la saga juvenil más exitosa de Mercedes Ron: "Nada va a superar lo que hemos vivido con 'Culpables', eso pasa una vez en la vida"

Mercedes Ron empezó a escribir la saga 'Culpables' a los 19 años, tras inspirarse en el videoclip 'I Knew You Were Trouble' de Taylor Swift. En aquel momento no se esperaba que, 13 años más tarde, la trilogía acumulara ya más de tres millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y los tres libros hubieran sido adaptados al formato audiovisual de la mano de Amazon Prime Video. Después de 'Culpa mía', la segunda entrega, 'Culpa tuya', se convirtió en la película original de habla no inglesa más vista en Prime Video a nivel mundial, con un 90% de visualizaciones de espectadores fuera de España.

La saga se despide este jueves con su última entrega, 'Culpa nuestra'. "Me da mucha pena cerrar todo este ciclo que empezó hace tres años, pero estoy muy contenta porque terminamos muy arriba y creo que a la gente le va a gustar mucho", asegura la escritora argentina. A sus 32 años, Ron reconoce que ahora es "una mujer totalmente distinta a la que era" cuando empezó el primer libro. Con el tiempo ha ganado experiencia y seguridad a la hora de presentar sus proyectos. "Al principio, cuando tenía que hablar en público, tenía una firma, una presentación o empezábamos con todo esto de las pelis, me ponía muy nerviosa. Me sigue pasando, pero todo esto me ha enriquecido muchísimo y me ha preparado para todo lo que viene".

Personajes más maduros

La segunda entrega de la trilogía, 'Culpa tuya', terminó con la relación de Nick (Gabriel Guevara) y Noah (Nicole Wallace) totalmente rota. En esta última entrega, la boda de Jenna y Lion, amigos de la pareja, propicia el reencuentro entre los protagonistas de la historia tiempo después de su ruptura. "La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva", detallan en la sinopsis.

"Hemos visto a Nick y Noah como adolescentes en la primera y la segunda película, pero en la tercera ya son más adultos y vamos a verlos enfrentarse a situaciones de gente madura", detalla la escritora de literatura juvenil. "Nick es mucho más maduro ahora, después de todo lo que ha pasado. Se ha centrado muchísimo en él mismo y en su abuelo", explica el actor Gabriel Guevara. "Es un chico que ha progresado muchísimo desde el inicio, que empezó siendo un joven alocado y rebelde, con sus carreras de coches. Después, en la segunda película, vimos a Nick más romántico, descubriendo la verdad de su familia, también indignado y decepcionado. Y en esta tercera, ya roto por completo, vemos cómo su corazón se va reconstruyendo hasta el final de la película", comenta el intérprete.

Historia de amor compleja

La historia de amor de Nick y Noah, igual que la de Gabriel Guevara y Nicole Wallace -muy comentada por todos por la supuesta relación romántica que mantuvieron durante el rodaje y la posterior ruptura y presunta mala relación que les ha llevado a alejarse y promocionar las últimas dos películas por separado, siempre según los rumores-, es compleja.

Mercedes Ron en el estreno de 'Culpa nuestra' / PRIME VIDEO

¿Qué consejo le habría dado Guevara a los dos protagonistas de la cinta? "A Nick le habría dicho que espabilara, que tenía el amor de su vida delante de él y no estaba haciendo nada, que dejara de ser un niño pequeño. Y a ella le diría lo mismo: que dejara de marear la perdiz, que si le gusta y está enamorada de él, deje de hacerse la dura y tire para adelante con lo que quiere y sea sincera". "También está la opción de que cada uno evolucione por su lado y maduren, hagan su vida y progresen -valora el actor-. Que en un futuro, igual, se puedan volver a encontrar. Y si surge el amor otra vez, que surja, pero de una manera más sana".

Una relación "tóxica"

Una relación que a veces, como sucede en muchas novelas juveniles, ha sido criticada por ser "tóxica". Una calificación de que la intenta desmarcarse la escritora. "Cuando escribes juvenil estás hablando del primer amor. Creo que el primer amor es donde más errores se cometen, donde todos descubrimos cómo somos en las relaciones, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas", considera Ron. "Es donde todo el drama sucede porque entiendo que, cuando ya somos más adultos, hemos aprendido de todo lo que no hay que hacer", añade la autora.

"Si es para ti, por mucho que haya habido conflictos, puede llegar a ser esa persona. Pero siempre está ahí la línea fina entre pelear por el amor y estar en una relación tóxica", manifiesta el intérprete. "Es muy complicado saber eso, pero para tener las cosas más claras, hay que conocerse y trabajar en uno mismo, estar bien mentalmente y emocionalmente para poder darle todo lo mejor de ti a la otra persona", expresa.

Gabriel Guevara en el estreno de 'Culpa nuestra' / PRIME VIDEO

Más proyectos audiovisuales

Mercedes Ron se despide de la saga 'Culpables', pero no de su recorrido por el mundo audiovisual. El pasado mes de junio terminó el rodaje de la saga 'Enfrentados' ('Marfil' y 'Ébano'), que estará protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, y este año llegará a Prime Video la primera entrega de la trilogía 'Dímelo bajito', con Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales. "Todo está sucediendo muy rápido, pero intento exprimirlo al máximo, porque sé que lo que me está pasando no es lo normal", celebra la escritora.

"Me da miedo porque las expectativas están muy altas. Nada va a superar lo que hemos vivido con 'Culpables', porque creo que esto pasa una vez en la vida", manifiesta la autora. Sin embargo, se siente feliz y agradecida por todo lo que ha ocurrido. "Cuando me dicen que empezaron a leer por 'Culpa mía' es el mejor cumplido que me pueden hacer, porque sé que nunca lo van a olvidar y siempre van a llevarlo en sus recuerdos. Yo empecé a leer con 'Crepúsculo', por ejemplo, y es un libro que siempre voy a tener guardado en mi corazón. Es bonito haber marcado a tanta gente y haber ayudado a que la gente lea", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo