Robo exprés en el Louvre: unos ladrones se llevan joyas de la Corona en siete minutos a plena luz del día

"El robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia", afirmó el presidente Emmanuel Macron a través de su cuenta de X, horas después de que el museo del Louvre, el más visitado del mundo, fuera víctima de uno de los robos más importantes de los últimos años.

Pasadas las nueve de la mañana y a plena luz del día, un grupo de hombres completamente enmascarados y haciéndose pasar por trabajadores de las tareas de remodelación del museo, accedieron por una ventana del edificio situada en un lateral del lado del río Sena, ayudándose de una amoladora angular y un montacargas. Una vez dentro, los ladrones sabían muy bien a donde dirigirse; directamente a la Galería Apolo, donde se encontraba una importante colección de joyas napoleónicas.

En tan solo "7 minutos" robaron hasta nueve piezas de la colección colección real de gemas y los Diamantes de la Corona, pertenecientes a reinas y emperatrices francesas. Contrario a las primeras informaciones, ninguna de las piezas pertenecieron a la colección personal de Napoleón. Entre los objetos sustraídos se encuentra la diadema, el collar y los pendientes del conjunto de zafiros de la Reina Marie-Amélie y la Reina Hortense; el collar y los pendientes de esmeraldas del conjunto de Marie-Louise; un broche conocido como broche relicario; y la diadema junto con un broche de la Emperatriz Eugenia.

Tras la sustracción de los objetos, los asaltantes huyeron en dos scooters de gran tamaño TMax Yamaha, un modelo muy común en la capital francesa. Mientras que el personal del museo intentaba desalojar a los primeros visitantes que apenas acaban de entrar en las instalaciones para disfrutar del arte de uno de los museos más importantes.

Minutos después del asalto, las autoridades confirmaron que una de las nueve joyas sustraídas han sido encontradas en las inmediaciones del museo. El objeto encontrado se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Una joya típica de las representaciones de coronas imperiales, está compuesta notablemente por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre. Un objeto histórico, de "valor económico incalculable", que "resultó dañado pero no roto", tal y como informaron fuentes policiales.

"Durante la investigación se descubrieron dos joyas, incluída la corona de la emperatriz Eugenia, claramente perdidas o abandonadas durante la fuga de los autores", subrayó la fiscalía de París. Ahora, las autoridades trabajan a contrarreloj para encontrar a los "tres o cuatro hombres autores del robo" y las joyas sustraídas de un valor económico incalculable, pero también de un gran valor histórico para Francia.

Un robo de siete minutos

El ministro del Interior, y ex prefecto de París hasta hace unos días, Laurent Núñez, ha puntualizado que "el robo fue muy audaz y bien planificado" con una duración de tan solo "7 minutos", y que a pesar de que las fuerzas del orden llegaron de forma "inmediata" ha subrayado que el nivel de éxito de estas operaciones suele superar el 50%.

"Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontraremos a los autores y sobre todo los bienes robados", aseguró Núñez durante una entrevista a la emisora France Inter, en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho una investigación previa para que el golpe fuera un éxito. El ministro precisó que ya se han iniciado las investigaciones por robo organizado y conspiración criminal, y que los agentes se encuentran revisando vídeos y contrastando casos similares, intentando estrechar la red, sin descartar que los autores sean extranjeros.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, fue la encargada de confirmar horas después para la cadena de televisión TFI, que varias piezas habían sido encontradas en los alrededores del museo, con importantes desperfectos pero no rotas.

El Museo de Louvre ha sido más prudente, limitando sus comunicaciones a un escueto mensaje en su cuenta de X, desde donde indician que el museo permanecerá cerrado este domingo "por razones excepcionales", provocando así la estupefacción de los que pretendían visitar las instalaciones este domingo. "Oh my god! ¿Un robo en el Louvre?", decía un turista norteamericano al llegar a uno de los accesos y enterarse en boca de la policía que no se podía acceder. "No sabíamos nada. Justo hoy que no hemos querido mirar redes sociales ni noticias", se reía.

Clemence, anciana parisina que paseaba con su bicicleta ha querido acercarse a las inmediaciones al ver a un gran número de policías y prensa. Sorpendida preguntaba: "¿Cómo han podido entrar? A este ritmo nos roban la Torre Eiffel. 'Oh mon Dieu'. ¡Qué astucia, con la seguridad que hay!", decía.

Gran vulnerabilidad en los museos franceses

La policía cree que los ladrones habrían estudiado el robo, visitando días antes el museo, y no descartan que podría tratarse del mismo grupo que hace unas semanas, el pasado 15 de septiembre, entraron a robar al Museo de Historia Natural de París. Este robo afectó a varios ejemplares de oro nativo, explicó el propio museo, estimando el valor de los daños en aproximadamente 600.000 euros. Unos días después, un museo de Limoges, en el centro de Francia, también sufrió un importante robo con daños estimados en 6,5 millones de euros.

No es la primera vez que el Louvre sufre un robo de estas características. En 1911, un exempleado del museo, Vincenzo Peruggia, robó la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, argumentando una razón política para el crimen: devolver el cuadro a Italia, su verdadero hogar. En 1983, se produjo un nuevo atraco, aunque aquella vez el objetivo fueron unas piezas de armadura de época renacentista.

Convencido de que "no se puede evitar todo", el ministro del Interior ha reconocido que actualmente existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses. De hecho, el pasado enero, durante la presentación del plan de reforma del Louvre, su directora Laurence des Cars, ya mostró una gran preocupación, no solo por las deficiencias del edificio a nivel estructural, sino también en materia de seguridad. Des Cars señaló que “las condiciones de circulación y de seguridad no permitían en la actualidad visitar el museo de la mejor manera".

Por su lado, Núñez esta mañana precisó que no se trata solo de una brecha en el Louvre, sino que es extensible a otros museos sin que en estos momentos se pueda disponer del personal suficiente para proteger todo el patrimonio. El ministro recordó que el Ministerio de Cultura lanzó recientemente un “plan para reforzar la seguridad”, en el que se incluía al Museo del Louvre. La ministra de Cultura, Rachida Dati, también quiso señalar este domingo que "el crimen organizado tiene hoy en día como blanco las obras de arte", convirtiendo a los museos franceses "en objetivos".

Desde esta mañana, Emmanuel Macron está en "contacto directo" con ambos ministros, "quienes lo mantienen informado de la situación en tiempo real", indicó el Palacio del Elíseo.

