50 años del fin del franquismo: la sombra de Franco sigue siendo alargada en el cine

El 20 de noviembre de 1975 fallecía Francisco Franco. Durante este 2025 se han realizado diversos actos en todos los ámbitos celebrando el fin de la dictadura y el inicio, entonces tímido, de la democracia a través de una Transición que duró más de lo esperado. Son ya 50 años desde el final del régimen franquista, cinco décadas en las que costó que se hiciera películas con la figura del denominado caudillo. No hay ningún proyecto en marcha por el momento, pero su sombra sigue siendo alargada.

Juan Diego lo interpretó en ‘Dragon Rapide’ (1986), filme de Jaime Camino escrito con Román Gubern cuyo título alude al del avión de origen británico que sería esencial en la sublevación gestada en la comandancia militar de Marruecos y que originaría la guerra civil. Dos años después, José Soriano dio vida al dictador en ‘Espérame en el cielo’, una comedia más blanca que negra orquestada por Antonio Mercero a partir de una idea ya muy practicada en el cine estadounidense: un tipo anónimo de enorme parecido físico con Franco, propietario de una ortopedia para más señas, es secuestrado y le hacen pasar por el dictador durante una operación estratégica.

Más envergadura tuvo en ‘Madregilda’ (1993), una comedia negra, esta sí, de Francisco Regueiro, en la que Juan Echanove dio vida a Franco en una historia que se contextualiza en el estreno de la polémica película hollywoodiense ‘Gilda’, con su striptease de guantes realizado por Rita Hayworth, y unas partidas secretas de mus que organiza un viejo combatiente de la guerra africana en las que participa Franco. Carlos Areces, Ramón Fontseré y Manuel Alexandre son otros actores que lo interpretaron en películas no centradas exclusivamente en su figura y desde posiciones que van del sarcasmo más bufonesco a una cierta contención realista.

En ‘La cena’, comedia de Manuel Gómez Pereira estrenada el 17 de octubre y que ya ha superado los 500.000 espectadores y los tres millones de euros de recaudación, Franco es físicamente anecdótico. Aparece tan solo fugazmente, pero toda la película gira alrededor de él. El éxito comercial del filme demuestra que el gobernante fascista, y lo que representó, sigue siendo una figura potencialmente interesante en términos cinematográficos, ahora que la sociedad se vuelca hacia la derecha y los sondeos argumenten que no solo son las personas mayores las nostálgicas del régimen, sino también muchos jóvenes, piensan aquello, tan triste, de que con Franco se vivía mejor.

“El Periódico” ya ofreció el pasado domingo un reportaje destinado a cuestionar una mitología errónea sobre el personaje, desde la creación de pantanos hasta cuestiones relacionadas con la Seguridad Social. Convendría que el cine, o la televisión, se pusieran manos a la obra para explicar hoy, 50 años después de su muerte, quien fue realmente y lo que significó, como el cine alemán, sin ir más lejos, ha hecho con Hitler. Muchos saben quién lo que hizo y representó. Son igualmente muchos los que lo desconocen.

‘La cena’ es una comedia ambientada en Madrid dos semanas después del final de la contienda civil, y tiene como protagonistas a diversos personajes de ambos bandos (militares franquistas, cocineros republicanos, falangistas tremebundos, un maître pactista y una orquesta de señoritas) que deben organizar y amenizar una cena en honor del caudillo en el madrileño hotel Palace. Humor grueso, sin muchas contemplaciones, y una secuencia en la que Franco y su esposa aparecen en la susodicha cena encarnados por Xavi Francés y Gloria March. Que el advenedizo y pusilánime oficial franquista interpretado por Mario Casas o el maître homosexual al que da vida Alberto San Juan limen asperezas ideológicas es lo de menos; el único y pérfido villano es el falangista que representa Asier Etxeandia. Franco es hoy en el cine español una caricatura, una fuente de risas para quienes lo conocieron –y, por supuesto, no comulgan con él: no me imagino a muchos votantes de Vox acudiendo a los cines para esta la película– y para quienes siguen creyendo que no fue tan malo.

En este contexto de celebraciones de lo que terminó y lo que comenzó, la plataforma FlixOlé propone desde hoy y hasta el 21 de noviembre dos ciclos sobre la Transición y la Memoria Histórica. Los espectadores podrán hacer balance a partir de la visión de películas que, con el fin de la dictadura, celebraron las aperturas sociales, políticas y sexuales como ‘Ocaña, retrat intermitent’, sobre la Barcelona ramblera y abierta de miras ejemplificada por artistas como Ocaña y Nazario; ‘Tigres de papel’, la comedia madrileña de Fernando Colomo dirigida en 1977 en torno a ciertas libertades progresistas en las relaciones de pareja, y ‘Vestida de azul’, un documental realizado con varias personas transexuales en 1982.

Acompañan obras como la seminal ‘El desencanto’, apabullante exploración de Jaime Chávarri en la desquiciada familia de uno de los poetas oficiales del régimen franquista, Leopoldo Panero –antiguo republicano liberado de la cárcel gracias a conexiones familiares con los Franco y reconvertido a la causa de la dictadura–, o ‘La muerte de Mikel’, sobre la identidad sexual y el conflicto vasco. Del director de este filme, Imanol Uribe, la plataforma estrena ‘El proceso de Burgos’, documental de 1979 en torno a los etarras encausados por el asesinato del comisario y torturador Melión Manzanas. Al hilo de esta película, FlixOlé programa también ‘Operación ogro’, la película del italiano Gillo Pontecorvo sobre el atentado perpetrado en 1973 por un comando de ETA al almirante y presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. No faltan en la selección las comedias sobre la Transición vistas desde el otro lado, como ‘De camisa vieja a chaqueta nueva’ (1982), filme realizado por un veterano cineasta del régimen, Rafael Gil, a partir de una novela del inefable Fernando Vizcaíno Casas, y que tiene como protagonista a un chaquetero que tanto cantan el ‘Cara al sol’ como entona ‘La Internacional’.

Otros títulos seleccionados por la plataforma son ‘Dolores’ –documental sobre Dolores Ibarurri ‘La Pasionaria’–, ‘Ay, Carmela’, ‘La noche más larga’ –centrada en los juicios sumarísimos que terminaron con el último decreto de pena de muerte firmado por Franco–, ‘Soldados de Salamina’, ‘Las 13 rosas’ y la citada ‘Dragon Rapide’.

