La española 'Sirat', entre las nominadas a los Globos de Oro

La cinta española 'Sirat' y la brasileña 'El agente secreto', nominadas a mejor película extranjera en los Globos de Oro.

Por su parte, el cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein', según anunció este lunes la organización de estos premios, que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles.

En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra'), Ryan Coogler ('Los pecadores'), Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier ('Valor sentimental') y Chloé Zhao ('Hamnet').

Cynthia Erivo ('Wicked: For Good'), Emma Stone ('Bugonia') y Amanda Seyfried ('El testamento de Anne Lee') fueron nominadas al Globo de Oro a mejor actriz, según anunció este lunes la organización.

En esta categoría también están nominadas Rose Byrne por su papel en 'Si pudiera, te daría una patada' y Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'.

Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Jesse Plemons ('Bugonia'), Timothée Chalamet ('Party Supreme'), Lee Byung.Hun ('No Other Choice'), George Clooney ('Jay Kelly') e Ethyan Hawke ('Blue Moon') competirán por el Globo de Oro en la categoría a mejor actor en una película de comedia o musical.