Investigación
El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer, hallados muertos acuchillados en su casa de Los Ángeles
Su hijo mediano, Nick, es el principal sospechoso del crimen, según la revista People
Redacción
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista 'Variety'. La revista People señala que su hijo mediano, Nick, es el principal sospechoso del crimen.
De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.
Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.
De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.
Conocido por 'All in the Family' (1971), 'This is Spinal Tap' (1984) y 'El lobo de Wall Street' (2013). Y como director, una de sus películas emblemáticas, 'Cuando Harry encontró a Sally...'.
