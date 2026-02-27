Lucía Feijoo Viera

Susan Sarandon, muy emocionada al señalar la "lucidez moral" de España al apoyar a Gaza

La actriz Susan Sarandon se ha emocionado hoy durante la rueda de prensa previa a la gala de los Premios Goya, al hablar de la “lucidez moral” de España respecto a la guerra de Gaza. Susan Sarandon, que mañana recibirá el Goya Internacional en la gala que se celebrará en Barcelona, ha asegurado que no sabe mucho de Pedro Sánchez pero sí que está “en el lado correcto de la historia”. “Creo que España está haciendo un trabajo increíble y también sé que esto me va a hacer llorar…En un lugar donde sientes represión y censura, ver a España y a su presidente cómo apoya a Gaza y a actores como Javier Bardem, que se posicionan con voz tan fuerte, es tan importante para nosotros, Estados Unidos. Ver lo fuerte que es España y la claridad moral que tenéis en estos asuntos, te hace sentir menos sola y que hay esperanza…Cuando vemos vuestra lucidez moral esto significa mucho para nosotros. Así que lo agradezco", ha reconocido emocionada. Susan Sarandon fue despedida por su agencia de comunicación tras manifestarse pidiendo el alto en fuego en Gaza.