En Directo
Cine español
La gala de los Premios Goya 2026, en directo
Barcelona acoge 26 años después una ceremonia que ya albergó en el año 2000, con Pedro Almodóvar como protagonista
Javier Quintana
El cine español celebrará este sábado 28 de febrero su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 26 años después la gala de los Premios Goya, que tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.
Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La fiesta empieza con la alfombra roja
Esta noche los ojos estarán puestos en la elección de los vestidos y trajes, muchos de ellos confeccionados en exclusiva para la ocasión.
Es el caso de Anna Castillo, Victoria Luengo, Alba Flores, Leonor Watling o Nora Navas, y por supuesto, de la ganadora del Goya de Honor, Susan Sarandon. Otro foco estará en los cambios de vestuario de la presentadora, Rigoberta Bandini.
El estilo de Paco León, Mario Casas, Julio Peña, Álvaro Cervantes, Eduard Fernández o Miguel Rellán serán el contrapunto sobre la alfombra.
La gala de los Premios Goya llega a Barcelona
La gala de los 40 Premios Goya se celebra este sábado en Barcelona, en la que se reparten treinta estatuillas, y en la que 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'Xirat' de Oliver Laxe parten como favoritas.
Barcelona es la ciudad anfitriona de los premios este año. Repite por segunda vez, pues ya acogió la gala en el 2000. El Auditori del Centre de Convencions Internacionals, con un aforo de unas 3.000 localidades, será el escenario de este 40 aniversario.
La ceremonia se retransmitirá a partir de las 22.00 horas por La 1 de TVE, aunque desde las 19.15 horas podrá seguirse la alfombra roja en la televisión pública.
- Se confirma lo de Víctor Muñoz contra el Valencia CF
- Miguel Ángel Corona y Rafa Benítez, con los ojos puestos en el Real Betis
- Renzo Saravia es inscrito en LaLiga mientras Diego López y Thierry se suman ante Osasuna
- La última provocación de Anil Murthy al Valencia CF... ¡Con Mateu, Marcelino y Parejo!
- La última barbaridad de Paco Buyo sobre Cañizares
- Estos son los peores porteros de la historia del Valencia CF
- El sorprendente dato que mantiene al Valencia vivo en la Liga
- El antídoto del Valencia CF contra Ante Budimir