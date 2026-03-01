"Los domingos", la película de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que causa un terremoto en su familia al anunciar que quiere ser monja, ganó este sábado el premio Goya a la mejor película del año, mientras la directora se ha convertido este sábado en la cuarta mujer en ganar el premio Goya a la Mejor Dirección. Su filme se ha impuesto frente al resto de las candidatas: 'Sirat', de Óliver Laxe; 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira y 'Sorda', de Eva Libertad.

Lista completa de ganadores de los premios Goya 2026

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez por La cena

Nagore Aranburu por Los Domingos

Miryam Gallego por Romería

Elena Irureta por Sorda

María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejores efectos especiales

César Moreno; Ana Rubio; Juanma Nogales por Enemigos

Jon Serrano; Mariano García Marty; David Heras; Iñaki Gil “Ketxu” por Gaua

Paula Gallifa Rubia; Ana Rubio por Los Tigres

Pep Claret; Benjamín Ageorges por Sirât

Jon Serrano; Mariano García Marty; Laura Pedro por Un fantasma en la batalla

Mejor película documental

2025. Todos Somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor música original

Carla F. Benedicto por El talento

Iván Palomares de la Encina por Leo & Lou

Julio de la Rosa por Los Tigres

Aránzazu Calleja por Maspalomas

Kangding Ray por Sirât

Mejor montaje

Victoria Lammers por Ciudad sin sueño

Andrés Gil por Los Domingos

José M. G. Moyano por Los Tigres

Cristóbal Fernández por Sirât

Bernat Vilaplana por Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán por El cautivo

Juan Minujín por Los Domingos

Kandido Uranga por Maspalomas

Tamar Novas por Rondallas

Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor actor revelación

Antonio “Toni” Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

Julio Peña por El cautivo

Hugo Welzel por Enemigos

Jan Monter Palau por Estrany riu

Mitch por Romería

Mejor película iberoamericana

Belén de Dolores Fonzi

La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes

La piel del agua de Patricia Velásquez

Manas de Marianna Brennand

Un poeta de Simón Mesa Soto

La actriz Patricia López Arnaiz recibe el Goya a mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Los domingos'. / Alberto Estévez / EFE

Mejor maquillaje y peluquería

Ana López-Puigcerver; Belén López-Puigcerver; Nacho Díaz por El cautivo

Patricia López; Paco Rodríguez H.; Nacho Díaz por Gaua

Sarai Rodríguez; David Moreno; Óscar del Monte por La tregua

Karmele Soler; Sergio Pérez Berbel por Maspalomas

Zaira Eva Adén por Sirât

Mejor canción original

'La Arepera', de Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!

'Flores para Antonio', de Alba Flores, Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

'Hasta que me quede sin voz', de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel, por La cena

'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo, Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

Mejor sonido

Aitor Berenguer; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia por El cautivo

Andrea Sáenz Pereiro; Mayte Cabrera por Los Domingos

Daniel de Zayas; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia por Los Tigres

Amanda Villavieja; Laia Casanovas; Yasmina Praderas por Sirât

Urko Garai; Enrique G. Bermejo; Alejandro Castillo por Sorda

Mejor dirección de producción

Antonello Novellino por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo por El cautivo

Itziar García Zubiri por Los Domingos

Begoña Muñoz Corcuera por Los Tigres

Oriol Maymó por Sirât

Mejor dirección de fotografía

Rui Poças por Ciudad sin sueño

Bet Rourich por Los Domingos

Pau Esteve Birba por Los Tigres

Javier Agirre Erauso por Maspalomas

Mauro Herce por Sirât

Mejor cortometraje de animación

Buffet Paraíso de Héctor Zafra, Santi Amézqueta

Carmela de Vicente Mallols

El corto de Rubén de José María Fernández de Vega

El estado del Alma de Sara Naves

Gilbert de Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez

Mejor cortometraje documental

Dissonancia de Raquel Larrosa

El Santo de Carlo D’Ursi

La conversación que nunca tuvimos de Cristina Urgel

The painter’s room de María Colomer Canyelles

Zona Wao de Nagore Eceiza Mugica

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto de Cristian Beteta

De sucre de Clàudia Cedó

El cuento de una noche de verano de María Herrera

Sexo a los 70 de Vanesa Romero

Una cabeza en la pared de Manuel Manrique

Mejor diseño de vestuario

Nicoletta Taranta por El cautivo

Nerea Torrijos por Gaua

Helena Sanchis por La cena

Ana Martínez Fesser por Los Domingos

Anna Aguilà por Romería

Mejor dirección novel

Ion de Sosa por Balearic

Jaume Claret Muxart por Estrany riu

Gemma Blasco por La furia

Gerard Oms por Muy lejos

Eva Libertad por Sorda

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor actriz revelación

Nora Hernández por La cena

Blanca Soroa por Los Domingos

Elvira Lara por Los Tortuga

Llúcia Garcia por Romería

Miriam Garlo por Sorda

Mejor dirección de arte

Juan Pedro de Gaspar por El cautivo

Koldo Vallés por La cena

Pepe Domínguez del Olmo por Los Tigres

Mikel Serrano por Maspalomas

Laia Ateca Font por Sirât

Mejor película europea

Cónclave de Edward Berger

La chica de la aguja (The Girl with the Needle) de Magnus von Horn

On Falling de Laura Carreira

Un simple accidente de Jafar Panahi

Valor sentimental de Joachim Trier

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoé; Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino por La buena letra

Joaquín Oristrell; Manuel Gómez Pereira; Yolanda García Serrano por La cena

Carla Simón por Romería

Eva Libertad por Sorda

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos

Jose Mari Goenaga por Maspalomas

Oliver Laxe; Santiago Fillol por Sirât

Agustín Díaz Yanes por Un fantasma en la batalla

Avelina Prat por Una quinta portuguesa

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan por La cena

Miguel Garcés por Los Domingos

Jose Ramon Soroiz por Maspalomas

Mario Casas por Muy lejos

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes por La furia

Patricia López Arnaiz por Los Domingos

Antonia Zegers por Los Tortuga

Nora Navas por Mi amiga Eva

Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos

Aitor Arregi; Jose Mari Goenaga por Maspalomas

Carla Simón por Romería

Oliver Laxe por Sirât

Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor película

La cena

Los Domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda