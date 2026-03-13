'Yo no moriré de amor' y 'Hangar rojo', grandes favoritas a las Biznagas del Festival de Málaga

Con la Sección Oficial a Concurso finiquitada (hoy se proyecta la última película, fuera de competición, 'La Familia Benetón +2'), es tiempo de quinielas, de que los aficionados hagan sus pronósticos y determinen qué películas son sus favoritas para llevarse las principales Biznagas del Festival de Málaga. Hay tres grandes favoritas entre las 21 cintas programadas por el certamen: el debut de Marta Matute, 'Yo no moriré de amor'; 'La buena hija', de Júlia de Paz, e 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa. En el apartado latinoamericano destacan especialmente 'Hangar rojo', del chileno Juan Pablo Sallato, y la argentina 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila.

La película de Matute, sobre la irrupción del Alzhéimer en una familia que ya tenía importantes distancias entre sus componentes, es, sin duda, la clara favorita, y entroncaría en esa línea muy marcada de películas biznagueadas por Málaga, dirigidas por mujeres, debutantes y con unas grandes preocupaciones sociales manifestadas desde lo íntimo. En ese mismo sentido, pero en un tono más seco, rotundo, se sitúa 'La buena hija'; recordemos que De Paz ya sabe lo que es ganar premio en Málaga: Tamara Casellas, la protagonista de su anterior cinta, 'Ama', se hizo con la Biznaga a la Mejor Actriz Protagonista.

El gran premio a la intepretación femenina parece tener una dueña desde que se proyectó 'Calle Málaga': Carmen Maura, la icónica actriz demuestra en esta película una amplia cantidad de registros manteniendo intacta la frescura y encanto con la que la conocimos en aquellos años ochenta. El chileno Nicolás Zárate, por su impactante interpretación en la intensa 'Hangar rojo', es un candidato perfecto para la Biznaga al Mejor Actor Protagonista. Y en el capítulo de secundarios, parece improbable que Juan Diego Botto, por su pijo insoportable de 'Altas capacidades', no se lleve el galardón; en la categoría femenina, Sonia Almarcha, por su delicada y física composición de la madre que se desvanece con el Alzhéimer en 'Yo no moriré de amor', es una candidata en la pole.

Películas como 'Iván & Hadoum', un historia de amor entre un chico trans y una chica de origen marroquín en medio de un conflicto laboral en los invernaderos andaluces, o 'Lapönia', de David Serrano, con un gran elenco liderado pror Julián López y Natalia Verbeke, bien podría arañar algún que otro premio del palmarés.

Pero el jurado, ya se sabe, tiene la palabra.

La Quiniela

Mejor Película Española: Yo no moriré de amor, de Marta Matute

Mejor Película Iberocamericana: Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato

Mejor Dirección: Laura García Alonso, por Corredora

Mejor Actor Protagonista: Daniel Zárate (Hangar Rojo)

Mejor Actriz Protagonista: Carmen Maura (Calle Málaga)

Mejor Actor de Reparto: Juan Diego Botto (Altas Capacidades)

Mejor Actriz de Reparto: Sonia Almarcha (Yo no moriré de amor)

Mejor Guión: Cristina Clemente, Marc Angelet (Lapönia)

Mejor Música: Raül Refrée, por Mala Bèstia

Mejor Fotografía: Eduardo Bunster, por Mil pedazos

Premio del Público: Calle Málaga, de Maryam Touzani

Noticias relacionadas

Premio Especial del Jurado: La buena hija, de Júlia de Paz