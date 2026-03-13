El Torrente de Santiago Segura vuelve 12 años después con 150.000 entradas vendidas antes de su estreno

Han pasado casi 12 años desde el estreno de la última película de Torrente, 'Torrente 5: Operación Eurovegas' (2014). En aquella entrega, Santiago Segura, artífice de la conocida saga, imaginó un futuro en el que Catalunya era independiente, Lionel Messi fichaba por el Real Madrid y España estaba en la ruina tenía el casino-hotel Eurovegas como principal motor económico.

Con el paso del tiempo se ha podido comprobar que aquellas predicciones no se cumplieron. De hecho, el proyecto Eurovegas se disolvió meses antes del estreno de la película. Los tiempos han cambiado, aunque la saga sigue despertando cierto furor entre los más jóvenes, muchos de los cuales la han descubierto en los últimos años en plataformas de streaming como Netflix, que ha vuelto a recuperar todas las películas coincidiendo con el estreno de la nueva.

En esta ocasión, el personaje creado por Segura da un paso más en su particular universo y se adentra de lleno en la política con 'Torrente Presidente', que llega bajo el eslogan: “13 de marzo elecciones”.

El estreno llega rodeado de expectación, especialmente después de que en agosto de 2025 se filtraran imágenes del rodaje en las que se podía ver al mítico personaje en un balcón, rodeado de simpatizantes y con un cartel político que decía “Nox”, muy similar al del partido Vox. El vídeo generó una fuerte polémica tanto entre miembros del partido como entre usuarios de redes sociales, y no tardaron en llegar las críticas.

Ni imágenes ni tráilers

Quizá por ese motivo existe tanto secretismo en torno al estreno. No se han difundido imágenes ni tráilers mostrando la nueva película y ni siquiera la prensa ha podido verla todavía. Una estrategia de promoción poco habitual en una época en la que los avances y los clips suelen marcar el ritmo de la campaña publicitaria.

Sin embargo, el personaje y la saga son tan conocidos —las cinco entregas anteriores han recaudado más de 80 millones de euros en cines— que quizá no necesitan demasiada presentación. De hecho, el hecho de no mostrar prácticamente nada podría estar alimentando aún más la expectación entre los seguidores.

Según confirma la distribuidora, en la preventa ya se habrían vendido más de 150.000 entradas para este fin de semana. Habrá que esperar a los datos oficiales del lunes para comprobar si se confirman las previsiones de éxito de esta nueva entrega.

La nueva entrega de la saga protagonizada por el casposo policía y de la que el director y actor no ha desvelado ni un detalle en una estrategia inédita en el cine español, que argumenta como una "deferencia a sus fans".

Las entradas para ver en cines la sexta entrega, doce años después de la anterior, se pusieron a la venta de forma anticipada el 13 de febrero, en otra estrategia poco frecuente en España. La película estará disponible en unas doscientas salas.

De hecho, la distribuidora de la película, Sony, ha enviado un comunicado con el asunto: 'Mañana elecciones. Más de 150.000 españoles ya han votado'. "Hoy 12 de marzo, jornada de reflexión, tan solo queremos compartir con vosotros la información que nos facilita el centro de control de datos de la campaña electoral sobre el voto adelantado: mas de 150.000 personas ya han ejercido su derecho a voto de forma anticipada. Una vez trascurrida la jornada electoral este 13 de marzo, iremos actualizando los datos de participación".

Canción de Taburete

El propio Santiago Segura ha ido dejando comentarios en la red social X sobre el estreno y el secretismo que rodea a la película. "Luego ya sacaremos tráiler y póster, también haremos pases para la prensa especializada, la 'première' con alfombra roja para famosetes o lo que sea menester. Pero ese primer fin de semana, el del 13 de marzo, es para los fans de la saga", escribía en la red social X, en la que afirmaba: "Verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste".

La 'deferencia' a todos sus seguidores durante años ha sido el argumento de Santiago Segura para no hacer promoción, ni entrevistas sobre el filme, que tampoco ha mostrado a la prensa y a la crítica previamente. Tan solo se sabe que la canción original de la película es un trabajo del grupo Taburete.

No obstante, en sus redes sociales y apariciones ha ido recordando algunas claves ya tradicionales de Torrente. "Si ofende ver en las películas retratado el machismo, el racismo, la violencia gratuita, la escatología, la drogadicción... gente buena y sensible del mundo, esta película no es para vosotros, vosotras, vosotres. Yo, esta película no la vería, solo la he hecho", afirmaba en un vídeo publicado el pasado 1 de marzo en X.

El anuncio oficial de la película solo explica que es una sátira sobre los estereotipos sociales y políticos de España.

"En este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la realidad te supera", explicaba en otra conversación con EFE. "Ya en 'Torrente 5' (2014) me frustraba porque no se me podía ocurrir nada más loco que el periódico por la mañana. Yo me levantaba por la mañana y leía el periódico y decía, 'No puede ser'", añadía.

Santiago Segura (Madrid, 1965) debutó como director con "Torrente, el brazo tonto de la ley" (1998), con el que obtuvo el Goya a mejor director novel en 1999. La película se convirtió en un fenómeno y dio el pistoletazo de salida a una supertaquillera franquicia.

Noticias relacionadas

Además, ha liderado la taquilla con su otra saga familiar, 'Padre no hay más uno', de la que también ha estrenado cinco películas.

Datos de espectadores y recaudación de Torrente Según las estadísticas del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura, las cinco películas de la saga recaudaron más de 80 millones de euros y fueron vistas por más de 16 millones de espectadores, informa Efe. Estas son las cifras por cada una de ellas: 🎬 'Torrente, el brazo tonto de la ley' (1998). Recaudación: 10.902.631,95 euros. Espectadores: 3.010.736 🎬 'Torrente 2: Misión en Marbella' (2001). Recaudación: 22.142.173,13 euros. Espectadores: 5.321.969 🎬 'Torrente 3: El protector' (2005). Recaudación: 18.168.924,78 euros. Espectadores: 3.575.759 🎬 'Torrente 4' (2011). Recaudación: 19.356.588,23 euros. Espectadores: 2.632.922 🎬 'Torrente 5: Operación Eurovegas' (2014). Recaudación: 10.634.693,53 euros. Espectadores: 1.811.276.

Suscríbete para seguir leyendo