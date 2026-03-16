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Premios Oscar

Ganadores de los Premios Oscar 2026: lista de premiados y nominados

'Sirat' se ha convertido en la única película española con representación en los Oscar, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido

Fotograma de la película Sirat.

Fotograma de la película Sirat. / MOVISTAR PLUS+ / Europa Press

Carol Álvarez

Barcelona

La 98ª edición de los premios Oscar ha llevado a competición a las mejores películas del año, en dura lucha por hacerse con cada estatuilla. Con nada más y nada menos que 16 nominaciones, 'Los pecadores' no solo es el filme que esta edición ha tenido más nominaciones, sino que además ha batido el récord histórico, superando a superproducciones como 'El retorno del rey', de la trilogía de Peter Jackson de 'El señor de los anillos'. A la cinta de Ryan Coogler le ha pisado los talones 'Una batalla tras otra', con 13 nominaciones.

Después, 'Valor sentimental' 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', con nueve nominaciones cada una, y 'Hamnet' de Chloé Zhao, con ocho candiaturas. Por otro lado, la española Sirat ha sido una de las seleccionadas a mejor película internacional y ha sido nominada también al premio a mejor sonido.

Esta es la lista completa de nominados a la 98. edición de los premios Oscar, que irá actualizándose a medida que se conozcan los ganadores en cada categoría:

Mejor película

  • Bugonia
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor dirección

  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Joachim Trier - Valor sentimental
  • Ryan Coogler - Los pecadores

Mejor actor

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Los pecadores
  • Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada
  • Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)
  • Renate Reinsve - Valor sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning - Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
  • Amy Madigan - Weapons
  • Wunmi Mosaku - Los pecadores
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Los pecadores
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgärd - Valor sentimental

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Los pecadores

Mejor película internacional

  • El agente secreto (Brasil)
  • Un simple accidente (Francia)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat (España)
  • La voz de Hind (Túnez)

Mejor película de animación

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras k-pop
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2

Mejor canción original

  • Dear Me - Diane Warren: Relentless
  • Golden - Las guerreras k-pop
  • I Lied To You - Los pecadores
  • Sweet dreams of joy - Viva Verdi
  • Train dreams - Sueños de trenes

Mejor guion original

  • Robert Kaplow - Blue Moon
  • Jafar Panahi - Un simple accidente
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental
  • Ryan Coogler - Los pecadores

Mejor guion adaptado

  • Will Tracy - Bugonia
  • Guillermo del Toro - Frankenstein
  • Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes

Mejor sonido

  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sirat

Mejor banda sonora original

  • Bugonia-  Jerskin Fendrix
  • Frankenstein- alexandre Desplat
  • Hamnet- Max Richter
  • Una batalla tras otra- Johnny Greenwood
  • Los pecadores- Ludwig Göransson

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores

Mejores efectos especiales

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Jurassic World: El renacer
  • Laberinto en llamas
  • Los pecadores

Mejor fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor montaje

  • F1: La película
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein
  • National Treasure
  • Los pecadores
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor corto de animación

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The girl who cried pearls
  • Plan de jubilación
  • The three sisters

Mejor cortometraje

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • El drama de época de Jane Austen
  • The Singers
  • Dos personas intercambiando saliva

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