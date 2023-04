Este documental sobre la evolución de la batería en la música popular parte de las raíces, que van desde ‘jazzmen’ como Max Roach y Art Blakey hasta clásicos del rock como Ringo Starr, Charlie Watts y Keith Moon, para, a través de entrevistas con varios músicos que representan un amplio abanico de tendencias, hacer un retrato gráfico, aunque sucinto, de la evolución de este instrumento.

Mark Lo, el realizador, pone frente a su cámara a los y las baterías de The Kinks, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Police, Iron Maiden, Blondie, The Damned, The Clash, Red Hot Chili Peppers, Santana, Jane’s Addiction, Foo Fighters y Eagles of Death Metal. Como acostumbra a pasar en este tipo de documentales, algunos cuentan cosas interesantes, otros anécdotas sin sustancia y unos pocos entran en profundidad en lo que representa no solo tocar la batería, sino que todo tu mundo gire alrededor de este instrumento en particular y de la música en general.

Por los músicos elegidos quedan representadas muchas tendencias: pop, psicodelia, punk y similares, heavy metal y todo tipo de rock duro, la nueva ola neoyorquina, rock 'mainstream' e independiente… Casi todos los invitados coinciden en similares premisas en torno a lo que supone ser batería y hay un constante y algo innecesario aire reivindicativo: cualquier amante al rock, al jazz o el funk sabe lo que supone la batería como ritmo, pauta y emoción.