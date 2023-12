Sandra Mozarowsky fue una de las actrices del denominado cine del destape. Su vida quedó truncada demasiado pronto cuando, según la versión oficial, se cayó de la terraza de la casa de sus padres estando embarazada de cinco meses. Tenía 18 años. La rumorología de todo tipo se cebó en ella, desde que tenía una relación con el rey emérito hasta que alternaba su trabajo como actriz con el de ‘chica de alterne’ en una discoteca. La película realizada por Borja de la Vega es una suerte de reconstrucción-fantasía-realidad en torno al último día y noche de su vida.

El filme explora lo que pueda haber de verdad y de leyenda en su caso, si realmente su muerte fue producto de un accidente, un suicido o un asesinato, pero dejando que todo quede en el aire, planteando incógnitas sin buscas respuestas, porque no las hubo entonces ni las habrá hoy. Funciona mejor en su primera parte, a través de las conversaciones con su madre antes de que esta y su padre se vayan de fin de semana, la reconstrucción de la entrevista que concedió a la revista ‘Semana’ o el acoso telefónico del que es objeto. La parte final toma la forma de una pesadilla alucinatoria y no funciona del mismo modo. La actriz Claudia Traisac está francamente bien expresando el agobio del personaje y el progresivo deterioro de su autoestima, así como en la conversación con su amiga Inma, que no debe de ser otra que Inma de Santis.