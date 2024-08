A diferencia de otras películas de Luc Besson, ‘Dogman’ es incatalogable. Cambia de dirección, maneja tonos y géneros diversos. No es predecible. Su protagonista es único. El guion puede ser un cúmulo de despropósitos y exageraciones, pero funciona: la historia de un joven maltratado desde pequeño que vivió años en una jaula de perros, ahora sus compañeros inseparables. Parece la reedición de ‘El pequeño salvaje’, aunque entre perros en vez de lobos.

Pero Besson, a través del camaleónico Caleb Landry Jones, crea un personaje aún más singular. Jones no tiene término medio: o contenido o histriónico. “Te disfrazas, es lo que haces cuando no sabes quién eres”, le dice a la siquiatra que lo trata tras ser detenido. El tema del travestismo aparece poco a poco, como en una realidad paralela dentro del relato. “Los perros tienen todas las virtudes de las personas sin sus vicios”, le suelta en otra conversación. Y más: de niño fue salvado por el maquillaje y el verbo (Shakespeare). Él no se queja pese a ir en silla de ruedas y levantarse de vez en cuando con la ayuda de aparatos ortopédicos. Triunfa en un local de transformismo imitando a Marlene Dietrich y Édith Piaf. Los perros le aman como los pingüinos al villano de Batman. Personaje curioso, filme excéntrico, propuesta notable.