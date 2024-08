La cineasta Celia Giraldo, una de las directoras de la película colectiva 'La filla d’algú' (2019) y directora de algunos capítulos de la serie 'Això no és Suècia' (2023), debuta en solitario en el largometraje con 'Un lugar común', comedia dramática sobre el cataclismo personal de una auxiliar de enfermería de 52 años (Eva Llorach) que se ve obligada a prejubilarse. Es la película de Giraldo una película de personaje, también una película de actriz. La directora, autora del guion junto a Bianca Lucia Franceza, conoce bien a la protagonista de su historia y siente un afecto sincero hacia ella, lo que no implica que no se la cuestione en algunos momentos.

La escritura de Pilar, la protagonista, es precisa y preciosa. Está contada con pocos elementos pero mucha lucidez, y Giraldo encuentra una cómplice magnífica en Eva Llorach a la hora de componer a esa mujer que cuida, que no se siente querida y, más importante, de la que nadie parece darse cuenta que es una fuerza de la naturaleza a punto de explotar. Llorach, como es habitual, está estupenda en esa mezcla de vulnerabilidad y rabia contenida. También en los momentos en los que Pilar estalla. Es este otro de los puntos fuertes de 'Un lugar común', la determinación con la que Giraldo expresa esos estallidos sin tenerle miedo al humor, a bordear la oscuridad (la magnífica escena del ascensor) o incluso al disparate y la extravagancia (el momento musical y su inesperada deriva).