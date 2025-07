'Devuélvemela': el terror y el trauma

'Devuélvemela' Dirección: Danny Philippou y Michael Philippou. Intérpretes: Sally Hawkins, Sora Wong, Billy Barratt, Jonah Wren Phillips y Sally-Anne Upton. Año: 2025 Estreno: 1 de agosto de 2025 ★★★★

En 2022 se estrenó la sorprendente 'Talk to Me'. La llegada, tres años después, del segundo largo de sus directores, los hermanos Danny y Michael Philippou, podía hacer pensar en algo apresurado. No. 'Devuélvemela' es una propuesta sólida que reafirma las razones de la importancia de 'Talk to Me' y revela a dos directores en busca de nuevos (y tremendos) territorios. En su nueva película, los Philippou corroboran lo que demostraron en su debut: su facilidad para concebir imágenes perturbadoras, su capacidad para vincularlas al trauma y al dolor, y su forma de arrastrar hacia el cine recursos narrativos y visuales de otros lenguajes.

Los Philippou vienen de los vídeos para internet y en sus películas hay trazas de los materiales de sus trabajos en ese otro ámbito: la impulsividad, lo hiperbólico, la idea de accidente y un punto de inconsciencia. Es en esto último donde 'Devuélvemela' se distancia de su antecesora y se vuelve una película (aún) más incómoda. Se distancia por sacrificar la naturaleza juguetona de 'Talk to Me', durísima pero con la idea del juego incorporada (el ritual, la maldición). También por meterse en jardines aún más delicados que en aquella (y eso que era una película sobre la depresión y el duelo).

En 'Devuélvemela' vuelven a abordar el tema del duelo, pero aquí lo exploran poniendo a prueba la infancia de la forma más atroz. No es un ejercicio de provocación porque hay sincronía entre la radicalidad de las imágenes y la dureza de lo expuesto, pero sí tiene un ramalazo de inconsciencia que la aleja de otras películas de terror que hablan del duelo de formas más meditadas o adultas ('Al final de la escalera', 'Amenaza en la sombra', 'Hereditary'). Paradójicamente, en esa inconsciencia hay responsabilidad y respeto y está la esencia de una película realmente impactante sobre el duelo.

