Estrenos de cine
Crítica de 'Springsteen: Deliver me from nowhere': un filme sobre el Bruce Springsteen más oscuro y tormentoso
El filme está lleno de clichés de melodrama de superación y reconciliación, pero resulta muy interesante, y útil, cuando explica de manera minuciosa todo el proceso de grabación ‘lo fi’ del oscuro e intimista ‘Nebraska’
Quim Casas
'Springsteen: Deliver me from nowhere'
Año: 2025
Dirección: Scott Cooper
Intérpretes: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Odessa Young
Estreno: 24/10/2025
★★★
Aunque habla de un breve periodo en la vida de Bruce Springsteen, el filme de Scott Cooper se ciñe a los modos clásicos del ‘biopic’ de artista torturado. Cuatro o cinco secuencias en retrospectiva, filmadas en blanco y negro y ambientadas en Nueva Jersey en 1957, explican la relación del pequeño Bruce con su padre, a quien Stephen Graham otorga la esperada imagen del progenitor alcoholizado, violento y opresor. Muchos de los traumas del autor de ‘Born in the U.S.A.’, más un sentimiento de culpa, surgen de ahí, y el periodo comprendido entre el final de la exitosa gira de presentación de ‘The river’, en 1981, y la compleja gestación del álbum ‘Nebraska’, en 1982, sirvió para que Springsteen se enfrentará a sus fantasmas y más o menos, según la película, los resolviera.
El filme está lleno de clichés de melodrama de superación y reconciliación, pero resulta muy interesante, y útil, cuando explica de manera minuciosa todo el proceso de grabación ‘lo fi’ del oscuro e intimista ‘Nebraska’, la obra con la que Springsteen desafió las reglas de la industria discográfica y se desafió a sí mismo. Jeremy Allen White cumple como el torturado Springsteen que ve ‘Malas calles’, escucha a Suicide y lee a Flannery O’Connor, pero el director no le limita ni corrige algunos tics innecesarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los tres mejores pueblos para vivir tranquilo en la Comunitat Valenciana, según la IA
- Tebas saca de quicio al Valencia y al Villarreal a la vez
- Camarasa: 'Mientras esté esta gente de Meriton no piso Mestalla
- El Valencia Basket pierde a una de sus joyas de L'Alqueria
- Canós se apunta a la moda Llorente
- Yarek cuenta su cambio de vida tras salir del Valencia CF
- Negredo, Batshuayi, Cavani, Maxi Gómez... un sinfín de decepciones con la marca Lim
- Pedro Martínez: 'El club está trabajando para fichar un interior que nos encaje