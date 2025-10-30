Crítica de 'Recién nacidas': Una película inteligente y luminosa sobre la maternidad adolescente

'Recién nacidas' Año: 2025 Directores: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Reparto: Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaina Halloy, Lucie Laruelle, Samia Hilmi, Jef Jacobs, Günter Duret, Christelle Cornil, India Hair y Joely Mbundu. Estreno: 31/10/25 ★★★★

La nueva película de los Dardenne, figuras clave del cine social, es pura inteligencia, belleza y ternura. En 'Recién nacidas', los cineastas belgas abordan el tema de la maternidad en la adolescencia. Lo hacen a partir de viñetas de la vida de cinco chicas que, a la espera de que nazcan sus bebés o en sus primeros meses como madres, viven en un centro de acogida de Liège. Sus historias personales son distintas, pero todas ellas tienen el mismo miedo a caer, a no ser capaces de seguir adelante por sí mismas.

Los Dardenne muestran a esas chicas en el centro de acogida, donde tienen el apoyo de sus compañeras y de las educadoras sociales. Y las muestran también en sus graduales salidas al exterior, pequeñas excursiones en las que buscar los lugares y los planes de su futuro. Ahí fuera se rompe el círculo de protección y el mundo se les revela tan complejo y hostil como recordaban. La forma en la que los cineastas cuentan el contraste entre esos dos espacios, el interior y el exterior, es de una lucidez demoledora. Al salir a la calle, las situaciones de cada chica salen a la luz y descubrimos la razón de sus heridas: la orfandad, familias terribles, las adicciones o el miedo a no salir jamás de la pobreza.

Como es habitual, los Dardenne muestran las vidas de esas adolescentes sin tropezar con las piedras del mal cine social. En 'Recién nacidas' no hay lecciones de vida, no hay conmiseración, no hay planteamientos efectistas o soluciones lacrimógenas. Sí hay una profunda empatía con los personajes y una mirada atenta, respetuosa y optimista a sus circunstancias. Los Dardenne logran eso con una cámara invisible, la magnífica interpretación de las actrices, algunas de ellas debutantes, y un guion extraordinario. Algunas escenas están tan bien escritas, están tan vivas en sus quiebros y detalles, que parecen instantes documentales.

