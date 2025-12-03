No creerás que es Cataluña: 6 destinos que tienes que visitar para entender el legado romano en la Península Ibérica

Antes de que el imperio romano conquistara gran parte del mundo conocido, ya había plantado un pie en la Península Ibérica. Entre el mar Mediterráneo y los Pirineos encontró un territorio perfecto donde seguir expandiendo sus dominios. Por su geografía, Cataluña fue también punto de encuentro entre griegos, cartagineses y visigodos, quienes dejaron un gran legado en estas tierras.

Aquí, los griegos fundaron enclaves comerciales, los cartagineses les secundaron, luchando por el control marítimo, y, a continuación, los romanos crearon ciudades con sus vías y templos, pero también sistemas administrativos que han marcado su evolución. Desde las ruinas de Empúries, donde conviven restos helenos y romanos, hasta la monumental Tarragona –antigua Tarraco- recorremos seis paradas clave en la ruta del Grand Tour de Catalunya para retroceder dos mil años en el tiempo y descubrir las maravillas que encierran estas tierras.

Empúries: la ciudad griega y romana

Ubicada en la Costa Brava, y más concretamente en el golfo de Roses, Empúries cuenta con uno de los yacimientos más importantes de España. Éste conserva murallas griegas y restos de templos y mosaicos romanos, siendo el único lugar de la península donde coexisten restos griegos y romanos.

En el siglo VI a. C., los colonos griegos de Focea establecieron aquí un puerto de intercambio con los pueblos íberos asentados en la zona. Más tarde llegaron los romanos durante la Segunda Guerra Púnica, abriendo así la puerta a Hispania.

Visitar hoy Empúries es contemplar la evolución de una ciudad mediterránea. No hay que olvidarse de su museo, donde se exponen algunos hallazgos, así como de perderse por el paisaje de naturaleza que rodea a este enclave.

La ciudad de Barcelona acumula siglos de historia / Grand Tour de Catalunya

De Barcino a una metrópoli

En la época romana, la actual Barcelona fue la colonia de Barcino. Fundada por César Augusto entre los años 15 y 10 a.C. cuenta con ruinas arqueológicas bajo la plaza del Rei, que pueden visitarse accediendo al Museo d´Història de Barcelona (MUHBA). Calles, mosaicos y termas siguen manteniendo el pasado romano bajo una ciudad moderna. En la superficie, son los restos del acueducto, de la muralla y del templo de Augusto, cuyas cuatro columnas se alzan en el Barrio Gótico, los que hacen retroceder dos mil años atrás.

Tarragona: la otra capital romana

La antigua Tarraco fue la primera base militar romana en la península en el siglo III a.C., llegando a convertirse en la capital de Hispania Citerior y en una de las provincias más importantes del imperio.

Su conjunto arqueológico está compuesto por un anfiteatro, un circo, el acueducto y los restos de las murallas que aún trazan el casco antiguo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el centro histórico de Tarragona hace renacer tradiciones, como el festival Tarraco Viva, y revivir la historia a través de recreaciones e interesantes actividades culturales.

L'Escala y Roses, puertos de cultura

Antes de que el imperio romano pusiera un pie en estas tierras, ya lo habían hecho helenos, visigodos y cartagineses en sitios como L'Escala, donde crearon el puerto conectado a Empúries, o en Roses, donde se fundó una colonia helénica y también podemos encontrar un complejo megalítico con dólmenes como el de la Creu d'en Cobertella.

Roses ha construido su legado mirando al mar / Grand Tour de Catalunya

Vic y su templo romano

El imperio romano también llegó al interior de Girona. En la ciudad de Vic dejó uno de sus tesoros, un templo construido en el siglo II d. C. atribuido al culto de Júpiter, Juno y Minerva. El templo permaneció oculto bajo el castillo de los Montcada hasta que fue descubierto en el siglo XIX al derribar una de sus paredes.

La ciudad de Vic está llena de rincones que ver / Grand Tour de Catalunya

Lleida, la Roma del interior de Cataluña

La poderosa Ilerda fue el escenario de la célebre batalla entre Julio César y Pompeyo, en el año 49 a.C. debido a su estratégico emplazamiento, junto al río Segre. Como testigo de su pasado, quedan los vestigios que exhibe la ciudad, como los que se encuentran en el Palacio de la Paeria, en la planta subterránea del Auditorio Municipal Enric Granados o en el Museu de Lleida.