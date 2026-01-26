De Figueres a Barcelona: paisajes salvajes, pueblos históricos y las luces del Mediterráneo en la ruta más evocadora del Grand Tour de Catalunya

Con siete etapas y aires de despedida, el itinerario avanza entre acantilados y campos de vides, atravesando la Costa Brava, la Garrotxa, Osona, el Montseny y el Maresme antes de alcanzar la bella Barcelona. Es una ruta de transiciones: del silencio de las ermitas al bullicio de los mercados, del azul intenso del mar al mosaico de piedra y modernismo que define la capital catalana.

Etapa 1: Dalí, anchoas y el Cap de Creus

El camino comienza en Figueres, donde el Teatre-Museu Dalí marca el punto de partida de un viaje que respira surrealismo. La carretera se asoma al Mediterráneo en Cadaqués, pueblo blanco que inspiró al pintor y conserva su esencia marinera. Muy cerca, la Casa Dalí de Portlligat y el castillo de Púbol completan el triángulo daliniano.

En los alrededores, el Parque Natural del Cap de Creus despliega un paisaje de acantilados, calas y vientos antiguos. Y en Port de la Selva (al lado del espectacular románico de Sant Pere de Rodes) o Portlligat, la vida se saborea entre anchoas, vino de la DO Empordà y horizontes infinitos.

Sumergirse en el universo onírico de Dalí es el punto de partida de un viaje que une arte, paisaje y territorio. / Grand Tour de Catalunya

Etapa 2: Rutas marineras y medievales del Empordanet

El litoral del Montgrí y las Illes Medes, una de las reservas de flora y fauna marinas más importantes del Mediterráneo occidental, ofrece una simbiosis perfecta entre mar y naturaleza. Las rutas en kayak o en barco revelan cuevas y fondos coralinos.

Tierra adentro, la calma se instala en los pueblos del Empordanet: Pals, Peratallada, Palau-Sator o La Bisbal d’Empordà, con sus talleres de cerámica. En Palafrugell, la Fundación Josep Pla evoca la mirada íntima del escritor sobre su tierra. Y en el Espai del Peix de Palamós, el viajero asiste a la subasta del pescado antes de probar un arroz de Pals y la deliciosa gamba roja recién llegada del puerto.

Las calas y pueblos de la Costa Brava conservan una forma de vida ligada al mar, con fachadas blancas abiertas al Mediterráneo. / Grand Tour de Catalunya

Etapa 3: De los caminos de ronda a Girona

En Tossa de Mar, el camino de ronda perfila acantilados y playas donde el mar dibuja tonos imposibles. El recorrido continúa hacia Lloret y Blanes, donde los jardines de Santa Clotilde y Marimurtra combinan arte y botánica frente al azul del Mediterráneo. La ruta gira hacia Girona, ciudad de piedra y leyendas, con un casco viejo que guarda sinagogas, iglesias góticas y la célebre escalinata de su catedral. Las casas del Onyar reflejan la luz dorada del atardecer, mientras el call judío murmura historias de otra época.

Etapa 4: Collsacabra, bosques y pueblos suspendidos

El relieve cambia y la carretera se adentra en los bosques del Collsacabra, donde Tavertet y Rupit se asoman al vacío sobre riscos y cascadas. Es una tierra de bandoleros y leyendas, de callejones empedrados y balcones floridos. En Vic, ciudad milenaria, el templo romano y la catedral revelan la huella del tiempo. Y en su plaza porticada, los mercados y embutidos artesanos anuncian la proximidad del Montseny, un mosaico de hayedos, castaños y senderos que invitan a perderse.

Sumergirse en los bosques del Collsacabra conduce a pueblos como Rupit, suspendidos en el tiempo y rodeados de naturaleza. / Grand Tour de Catalunya

Etapa 5: El Maresme indiano y modernista

De las montañas del Montseny, el viaje desciende hacia la costa. En Arenys de Mar, las casas indianas cuentan el regreso de quienes hicieron fortuna en América; en Canet de Mar, la Casa-Museu Domènech i Montaner rinde homenaje al genio del modernismo; y en Mataró, la Casa Coll i Regàs resume la elegancia de otra época. Los productos locales —guisantes de Llavaneres, patatas de Mataró, judías de Palafolls— se maridan con los blancos de la DO Alella, preludio perfecto del Mediterráneo barcelonés.

Etapa 6: Catedrales literarias y mosaicos de Gaudí

Barcelona reaparece en el horizonte como un final y un principio. La ciudad es un viaje dentro del viaje: sus calles modernistas, sus catedrales y su vida cultural forman un mosaico vibrante. En el Born, Santa María del Mar revive la historia de la novela de Ildefonso Falcones; en la catedral gótica, Santa Eulalia aún vela sobre la ciudad. Gaudí y Domènech i Montaner dejaron aquí su legado: la Sagrada Familia, el Palau de la Música o la Casa Batlló son templos de un arte que sigue respirando.

Etapa 7: Mercados, mar y despedida mediterránea

La última etapa es una celebración de la vida barcelonesa. Los mercados —como el de Santa Caterina— exhiben productos que resumen la ruta: vinos, quesos, frutas, mariscos y embutidos de cada comarca. En la Barceloneta, el mar y la ciudad se funden entre bodegas y ambiente marinero.

Disfrutar de la vida barcelonesa entre mercados es una forma de recorrer la ciudad a través de sus sabores, colores y tradiciones. / Grand Tour de Catalunya

El Grand Tour concluye en un catamarán, navegando hacia el sol poniente, cuando la luz tiñe de oro la fachada marítima.

Ficha técnica

525 km de recorrido

7 etapas

8 imprescindibles

Kilómetros de cada etapa

De Figueres a Pals - 128 km

De Pals a Tossa de Mar - 72 km

De Tossa de Marca Hostalets d’en Bas - 90 km

De Hostalets d’en Bas a Viladrau - 81 km

De Viladrau a Barcelona - 154 km

Ciudad de Barcelona

Los imprescindibles