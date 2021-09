Lo más conocido de TikTok son sus vídeos musicales, tanto de famosos como de anónimos, pero la brevedad de sus propuestas y la cercanía con los usuarios está convirtiendo a esta plataforma en una exitosa herramienta de aprendizaje de todo tipo de temas, como la cocina. Desde recetas sencillas como helados de sandía o cogollos rellenos a otras más complicadas como pasta al pesto o arroz con costillas, los pocos segundos que dura un vídeo de TikTok son suficientes para enseñar al cocinero más inexperto.

"Nuestros vídeos pueden resumir una receta en pocos segundos, ahora la gente busca ver mucha información en poco tiempo", explica Ani, una de las creadoras de la cuenta @fithappysisters, a EFE. Ese es uno de los secretos del éxito no solo de los vídeos de receta, sino de todos los que llevan la etiqueta #AprendeConTikTok, que supera ya los 9.800 millones de visualizaciones, y que trata temas tan diversos como idiomas, historia, deporte, geografía, arte o cocina.

La naturalidad con la que se enseñan las materias es otro de los atractivos para el público. Por eso muchos creadores de TikTok como Laura Martín, creadora de la cuenta @missohlaura, dice a EFE que sube vídeos que no buscan ser "bonitos o profesionales" sino "divertidos y cercanos". Por eso, los vídeos, de menos de un minuto de duración (algunos incluso de solo 15 segundos) a velocidad acelerada, son ágiles, con instrucciones sorprendentemente precisas y sin saltarse ni un paso de la preparación, con la cocinera o cocinero explicando con detalle la receta, al ritmo de músicas pegadizas.

Muchos creadores también creen que en TikTok es más fácil que sus vídeos se vuelvan más virales que en otras plataformas. "Hay gente que no sigue tu cuenta pero acaba encontrando tus vídeos porque están interesados en tu tipo de contenido", comenta Verónica Larco, creadora de la cuenta @inmyvegankitchen, a EFE.

Los vídeos son vistos por tantos usuarios de TikTok gracias a su página principal llamada 'Para Ti' y sus etiquetas, que muestran a los usuarios contenido de cocina en el que estén interesados de cuentas que quizás no seguían anteriormente.

Conversación con los seguidores

Otra ventaja de TikTok que ven los creadores de esta plataforma es la facilidad que tienen para conectar con sus seguidores a través de los comentarios en sus vídeos. "En TikTok hay una conversación muy directa; por ejemplo, la gente me puede pedir una versión diferente de una receta que ya haya subido", indica Verónica Larco.

Desde su inicio, TikTok ha buscado dar visibilidad a sus creadores, por eso han lanzado este junio la etiqueta #RecetasdeVerano, que creadores de vídeos gastronómicos han incluido en sus vídeos de platos de esta época del año, con la intención de alcanzar el mayor número de visualizaciones posible.

Contenido para marcas

El éxito de los vídeos ha abierto muchas puertas profesionalmente en el mundo gastronómico. Algunos de estos creadores han empezado a generar contenido para marcas como Ybarra, Pastoret, Dr. Oetker y Oster. "La academia italiana Chef in Camicia también me dio la oportunidad de conocer y entrevistar al chef Paco Pérez en su restaurante Miramar", cuenta Laura Martín. Marta Caparrós, del equipo Edelman, la agencia de comunicación que representa a TikTok, cree que esta plataforma tiene "tanto potencial" para mejorar la publicidad actual "que cada vez más marcas de este sector trabajarán con estos creadores".

Muchos creadores de contenido se sienten muy agradecidos de tener estas oportunidades, pero la mayoría indica que su objetivo principal es compartir vídeos de calidad para enseñar a sus usuarios a cocinar platos nuevos. "Yo no soy 'influencer' de nadie, solo hago vídeos para inspirar y hacer pensar", asegura Laura Martín. Mientras que para Ani, "si te pones una meta y te cierras en eso no te actualizas" por lo que ella y su hermana prefieren ver lo que marca tendencia y centrarse en eso para que su cuenta siga creciendo y no se quede anticuada.

Lo que está claro es que la cocina ha llegado a las plataformas para quedarse.