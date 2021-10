¿Comes fuera de casa y necesitas prepararte la comida día sí y día también? Si eres de los que no saben ni freír un huevo frito pero necesitas cocinar te proponemos algunas ideas fáciles y sencillas para que hagas de tu comida/cena a domicilio un festín. (Si estás a dieta te dejamos consejos).

A la hora de hablar de recetas hay muchos tipos de cocinitas. Los hay que exhiben de su capacidad gastronómica y cuentan con todos los utensilios necesarios para preparar sus elaboraciones y luego estás tú... que como yo no tienes ni idea de cocinar y lo haces casi por obligación.

Ahora bien, que no sepas cocinar no quiere decir que no te guste comer. Si este es tu caso, no te preocupes porque vamos a compartir contigo cinco recetas fáciles y sencillas para tu día a día:

Pescado al horno, rico y fácil de cocinar

Para cocinar una lubina al horno necesitarás 1 lubina mediana/pequeña (depende del hambre que tengas) por comensal. Además, se utilizará patata, cebolla, agua y AOVE. Se estima que el tiempo de cocinado oscilará los 40 minutos.

Cómo preparar una rica y sencilla lubina al horno

En primer lugar cortaremos las patatas con una mandolina y picaremos la cebolla en juliana, incorporándola sobre las patatas. Las patatas las colocaremos sobre una bandeja del horno y mientras que se prepara todo y se riega con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra se irá precalentando el horno.

Además de incorporar el AOVE y la sal, se incorporará a las patatas un vasito con 75 ml de agua. Se hornearán las patatas y la cebolla a temperatura de 180 grados durante un tiempo estimado de 15 minutos.

Al sacarla, incorporaremos la lubina, abierta por la mitad (pediremos en la pescadería que la preparen para asar a la espalda y que mantengan la raspa en uno de los costados), con una pisca de sal y de pimienta, además de con otro chorrito de aceite.

Con la misma temperatura y dependiendo del tamaño del pescado, entre 12 y 15 minutos debería estar hecho, justo el tiempo mediante el cual se terminarán de hacer las patatas.

Ingredientes para cocinar una lubina al horno en poco tiempo(4 pax)

Una pieza de lubina mediana/pequeña por comensal

Dos patatas

Dos cebollas

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Agua (75 ml)

La mejor ensalada completa: pollo asado, espárragos y maíz con un aliño

Si eres de los que prefiere una alternativa ligera pero a la vez contundente y fresca, de fácil digestión y que se coma fácil en la oficina... tienes que probar esta ensalada.

Necesitarás arroz basmati, maíz dulce, tomate, espárragos trigueros, AOVE, mayonesa, vinagre, sal, pollo (pechuga) y kumquat. Puedes tardar unos 20/25 minutos en hacer este plato.

Así se prepara una rica ensalada

En primer lugar prepararemos el arroz basmati: habrá que ponerlo a remojo durante unos minutos para ablandarlo y que pierda el almidón. Después, tras seguir sus indicaciones de cocinado, lo colaremos (para quitarle el agua) y lo dejaremos enfriando.

Preparamos, a continuación, el aliño. El aliño especial estará formado por aceite, vinagre, mayonesa y una pizca de comino. Con estos ingredientes, a proporción similar, saldrá una especia de vinagreta emulsionada y reservada para regar la ensalada justo en el momento de consumirla.

Posteriormente cortaremos el tomate en pequeños cuadraditos y haremos la pechuga de pollo a la plancha (también podrás usar tiras de pollo cocidas y precocinadas que puedes comprar en cualquier Mercadona). Al concluir, se mezclará todo con el arroz, los espárragos verdes (habrá que cocerlos antes) y el maíz y se incorporará la vinagreta. Finalmente se incorporará el Kumquat, que es como una especie de cítrico (tipo níspero) a rodajitas.

Ingredientes para hacer una buena ensalada de pollo (4 pax)

Arroz (200 gramos)

Maíz (lata pequeñita)

Espárragos trigueros (verdes) (100 gramos)

Un tomate mediano

AOVE

Sal

Vinagre

Mayonesa

Comino

Sal

Pechuga de pollo (200 gramos)

Kumquat (2)

Platos con cuchara fáciles: alubias con gambas en menos de 15 minutos

Si eres de los que disfrutas con un plato rico de cuchara... esta propuesta te interesa. Estas alubias blancas con langostinos están para chuparse los dedos.

Para hacerlas únicamente necesitas quince minutos y pocos ingredientes: alubias de bote blancas y cocidas, una docena de langostinos, salsa de tomate, ajo, cebolla y caldo de pescado (puede ser de brick) .

El mejor plato de alubias: elaboración rica y fácil de cocinar

Apenas necesitas un cuarto de hora. Sofreiremos las cabezas de ajo con la cebolla y el tomate frito (dos cucharadas). Dejaremos cocinar a fuego lento durante cinco minutos y añadiremos la docena de langostinos.

Se incorporará, posteriormente, el caldo de pescado y se dejará cocer durante cinco minutos. Finalmente se incorporarán las alubias, que anteriormente habrá que limpiar y escurrir.

Ingredientes para hacer unas alubias ricas con gambas

Una docena de gambas cocidas

Dos cucharadas de salsa de tomate

Una cabeza de ajos

Media cebolla

Caldo de pescado

Alubias cocidas de bote (400 gramos).

El arroz blanco no falla: receta infalible de la mejor guarnición

Puede ser una guarnición y una comida principal, un típico. No falla el arroz blanco. Pero como todo, esta simple receta requiere unos pasos esenciales y mimos para que salga rico.

El arroz blanco suelto y en su punto: así se cocina

Es simple: lo primero lavar el arroz para que suelte el almidón y posteriormente cocerlo. Para lavar el arroz tendrás que cambiar de agua en diversas ocasiones.

Posteriormente y tras reposarlo, cocerlo durante 15 minutos moviendo en ebullición para que así se separen bien los granos. Al haberlo lavado anteriormente y estar húmedo el grano de arroz, no necesitará los 17 minutos habituales del arroz.

Ingredientes para hacer el mejor arroz blanco (4 pax)