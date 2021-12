La historia de Aleix Puig y de su marca gastronómica Vicio es digna de estudio. Más bien, supone el éxito del trabajo y de la reinterpretación de lo que es un negocio. Aleix Puig ganó Masterchef y ahora ya factura alrededor de cuatro millones de euros generando beneficios.

Su método es sencillo: hamburguesas de calidad para llevar a domicilio. Vuelven los clásicos y con Vicio, más allá de una propuesta de 'take away' se ha creado una marca. La fusión perfecta entre marketing y gastronomía. Aleix Vidal y su socio Oriol de Pablo buscan la calidad y cuidar la imagen de Vicio.

El diario El País ha podido entrevistar a Aleix Puig y éste ha dado las claves del éxito de Vicio. Éxito que, en este caso, no viene acompañado de un camino de 'rosas' como se suele decir. "Me considero un emprendedor al que le gusta mucho la cocina y los negocios que intento hacer están vinculados siempre con la comida".

Cuando llegó la pandemia, allá por marzo de 2020, él ya se había reunido con Oriol de Pablo para tratar el próximo negocio que tendrían en común. Erraron, pero de aquella primera imagen de Vicio aprendieron y recondujeron el negocio. "En junio hicimos un friends and family para unas 50 personas de esta primera marca digital, que eran como unas tapitas que yo hacía en cuarentena en casa. La llamamos Vicio".

No fue bien. Fallaban, reconoce, en el enfoque. "Y esa primera noche, que no era público pero salíamos a los dos días, con las redes calentadas, con todo, nos dimos cuenta de que teníamos un problema de target: el producto no llegaba bien a las casas... Fue la hostia más grande que nos hemos pegado, creo, él y yo en la vida".

Nuevos enfoques, reflexión y éxito

"A las tres de la mañana dijimos: ‘Hay que parar todo esto o nos vamos a cargar lo más importante que tenemos ahora, que es una marca”, recuerda. Durante todo el verano cesaron su actividad y le dieron una vuelta a su negocio. El segundo asalto fue en octubre.

Tuvieron una nueva idea y la ejecutaron, por complejo que fuera el contexto. Justo el día de antes de la nueva apertura cerraron toda la hostelería de Catalunya por el avance del COVID. Pero en la desgracia para la hostelería ellos encontraron una buena oportunidad de negocio. “Ese día que abrimos fue un jueves que ya no se podía comer fuera, y la marca fue tan bien acogida que el domingo tuvimos que cerrar porque nos quedamos sin pan”.

Fue tan bien que pronto se decantaron solo por las hamburguesas; tenían más tirón. “De hecho, fui yo el que dije: ‘Vamos a hacer hamburguesas y pizzas, pero las vamos a hacer muy ricas. Entendimos que no hay nadie que sea el mejor jugador de fútbol y el mejor en la NBA”.

Ahora el pequeño local desde el que operaban en el barrio de Sants se ha quedado pequeño y aunque el "85% del volumen de ventas sigue siendo el delivery" (será la apuesta de futuro) han crecido tanto que a día de hoy están cerca de desembarcar en Madrid. Vicio ya da trabajo a 120 empleados y el año 2022 espera entre 8 y 10 aperturas y multiplicar por 4 los ingresos.

“Hoy vivimos en un mundo donde la gente no compra productos, compra marcas apoyadas en productos”, aseguró. Y eso es lo que vende. Hamburguesas con un producto de calidad y mucho marketing. Vicio puro y duro.