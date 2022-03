¿Buscas perder unos kilitos de más? En el siguiente artículo trataremos una serie de artículos habituales a evitar en el desayuno para adelgazar a partir de los 50 años. ¿Y por qué nos centramos en el desayuno? Es comúnmente conocido como la comida más importante del día y, sin embargo, mucha gente se salta este paso para (por ejemplo) acudir directamente al trabajo.

Seguramente alguna vez lo hayas hecho. Vas directamente al trabajo sin tomar alimento alguno. Y esto es algo que no aconsejan los expertos sobre todo en aquellas personas que superen la cincuentena.

Además, según los especialistas es importante evitar (en la medida de lo posible) ingerir productos con azúcar a primera hora. Tanto si es para adelgazar o para simplemente mantener la línea y no saltarte en exceso la dieta...

Es recomendable alejarse en el desayuno de alimentos con un alto contenido de carbohidratos, la cual además carece de fibra. Los comúnmente conocidos como alimentos procesados elevan rápidamente el nivel de sangre y adelantan a su vez la necesidad de saciar el apetito con 'antojos'. "Eso hace que desee más azúcar y se coma en exceso más tarde", expresó la nutricionista Melissa Mitri en Eat This, Not That.

Por ello, en caso de tener más de 50 años, si buscas deshacerte de esos kilos de más, es interesante que digas adiós una serie de malos hábitos que contribuyen a engordar.

¿Es realmente bueno comer granola en el desayuno?

Comer poco con la idea de engordo menos es un gran error para el desayuno. Realmente es la comida más importante del día y de la que, a fin de cuentas, depende el resto del día. Escatimar en proteínas en el desayuno es un gran error ya que esto provoca que la persona sienta hambre con antelación.

Estos nutrientes, de acuerdo a la citada especialista, "son esenciales para los mayores de 50 años, ya que ayudan a mantener la masa muscular magra para un metabolismo saludable". Ejemplos:

Yogur griego natural

Mantequilla

Frutos secos

Además, siempre será recomendable echar un vistazo a los ingredientes de los productos. "La granola a menudo se promociona como 'natural', 'baja en sodio', 'no transgénica' o 'sin gluten', lo que suena saludable, pero lee la etiqueta de los ingredientes; […] a menudo está cargada de azúcar", informa Jinan Banna.

"Hay 13 gramos de azúcares añadidos por tres cuartas partes de una taza", señala. Por ello, esta alternativa "no mantiene la sensación de saciedad y aporta muchas calorías con pocas vitaminas y minerales beneficiosos".

¿Qué puedes comer para evitar la granola en el desayuno?

En lugar de granola, es recomendable sustituir este alimento por frutas y verduras. Este tipo de alimentos son ricos en fibra y no cuentan con demasiadas calorías, lo cual "ayuda a mantener un peso saludable".