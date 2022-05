El mundo del postre es esa parte de la cocina que a veces se nos puede resistir. Medidas, ingredientes, horno... que salgan las recetas perfectas puede resultar complicado, aunque hay algunas tartas que son fáciles de hacer en casa a la par que muy sabrosas. Te proponemos varias recetas de tartas con las que no hay que hacer uso del horno y que te endulzarán el día.

Tarta de queso

Es uno de los 'must have' del mundo del postres. Y no es para menos. La tarta de queso gusta a casi todo el mundo y hacerle es super sencillo. Con algo de mañana y unos ingredientes básicos puedes realizar un postre de los más digno.

INGREDIENTES

500 g de nata liquida

200 cl de leche

160 g de azúcar

200 g de queso de untar

2 sobres de cuajada

Mermelada de frutos rojos

Un paquete de galletas (tipo María)

70 g de margarina

ELABORACIÓN

Poner todos los ingredientes en la batidora, excepto las galletas y la margarina y triturarlo mezclando bien hasta hacer un puré. Poner la mezcla al fuego hasta que rompa el hervor y retirar. Mientras se va haciendo, hacer una mezcla con las galletas trituradas y la margarina blanda en la batidora, y extender en la base de un molde prensando bien. Verter la mezcla por encima con mucho cuidado para que no se levante la base y dejar enfriar en la nevera. Una vez fría cubrir con mermelada del sabor que prefieras.

Tarta de nata portuguesa

INGREDIENTES

1/2 litro de nata líquida para postre

1 lata de leche condensada pequeña (370 g)

Un paquete y medio de gelatina neutra (unos 25 g en total) o unas 9 hojas de gelatina

Galletas María para la base de la tarta (unas 25 unidades) + 5 galletas para espolvorear la superficie

3 cucharadas de mantequilla blanda

ELABORACIÓN

Molemos las galletas hasta conseguir una consistencia como de arena muy fina. Se mezclan con la mantequilla blanda y se cubre con ellas el fondo del molde que vayamos a utilizar Reservamos un par de cucharadas de galletas molidas para decorar y metemos a la nevera para que se endurezca. Se monta la nata y una vez montada bien firme se le agrega la lata de leche condensada y se bate todo muy bien. En un vasito de agua o leche caliente (100 ml) se diluye la gelatina y se añade a la mezcla de nata, se vuelve a batir muy bien y se vuelca muy poco a poco en el molde que tenemos con las galletas. Hazlo con cuidado, dejando caer el líquido sobre una cuchara, para que no se levante la capa de galletas. Se espolvorea con más galletas trituradas y se mete en el frigorífico durante 3 ó 4 horas hasta que esté cuajada. También puedes espolvorear con canela molida una vez fría.

Tarta de yogur y frutas

INGREDIENTES

5 yogures naturales sin azúcar (mejor si son yogures griegos), un total de 625 g

400 ml de nata líquida especial para montar

200 g de azúcar (o algo menos, prueba la mezcla y ponla a tu gusto)

1 sobre y medio de gelatina neutra (15 g) o 9 hojas de gelatina

120 g de galletas María para la base + 50 g de mantequilla

ELABORACIÓN