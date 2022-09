Quién no se ha comido nunca unos ricos calamares a la romana y ha deseado poder hacerlos en casa. Es una de las tapas más populares de la gastronomía española y son muy pocos los comensales a los que no les gustan. Junto a otros platos como las patatas bravas, la sepia, la ensaladilla rusa o las albóndigas no pueden faltar en ninguna carta.

El problema, sin embargo, es que suelen engordar un poco. Sobre todo si están muy aceitosos. Además no es sencillo preparar un rebozado en casa y solemos ir a lo fácil comprándolos precocinados, una opción que es menos rica y menos saludable. Por suerte, hay trucos y recetas que nos ayudan a tener los mejores calamares a la romana caseros. ¿De dónde vienen los pulpos, calamares y sepias que comemos? La receta tradicional de calamares a la romana de Karlos Arguiñano El famoso chef firma algunas de las mejores recetas de España y ha querido compartir la de sus calamares. Arguiñano da los pasos y trucos para que estén ricos y engorden poco. Ingredientes: Aceite de oliva virgen extra

Agua con gas (200 mililitros)

Calamar entero, preferiblemente de playa

Harina (170 gramos)

Huevos (dos)

Levadura (8 gramos)

Limón

Perejil

Sal Preparación: Batir los huevos Añadir la harina y la levadura y seguir mezclando Poner la sal Agregar el agua con gas y seguir mezclando Dejar reposar la pasta, de ahí saldrá el rebozado Cortar el calamar en anillos Sazonar los aros Embadurnarlos en la pasta Freír Comer A esta excelente receta se le debe sumar el truco de usar una batidora eléctrica. Esta mezclará mejor los elementos, evitará que nos cansemos y tendrá como resultado una pasta para el rebozado una pasta más suave y que engorde menos. Una vez los hayamos freído es recomendable ponerlos en una hoja de papel de cocina para que absorba el aceite sobrante. Y listos para comer.