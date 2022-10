La noche de las brujas está a la vuelta de la esquina y son muchos los hogares que ya se encuentran organizando una de las fechas más especiales del año. Este lunes 31 de octubre el terror llega a nuestras calles. Zombis, brujas, arañas, fantasmas, vampiros y todo tipo de monstruos se convierten en protagonistas en una noche de diversión tanto para niños como para adultos.

Pero, a pesar de que la noche de Halloween sea la del 31 de octubre, los días previos se suelen destinar a preparar juegos, a decorar y ambientar la casa, recopilar algunas películas de miedo o a planear el menú. Y es que, en nuestro país es habitual acompañar las celebraciones con deliciosos platos que deleiten nuestros paladares.

Por ello, para esta ocasión especial reunimos algunas recetas sabrosas que ayudarán a ambientar la noche de los muertos.

Recetas sabrosas para Halloween

Frankenstein mexicano

Es habitual que a muchos se nos haga eterna la espera y no resistamos el hambre hasta la hora de la cena. El mejor remedio para hacer tiempo y pasar un buen rato con nuestros amigos durante la tarde previa a Halloween es preparar una merienda terrorífica, y a su vez divertida, que vaya generando ambientación. El Frankestein mexicano puede ser una opción ideal que sirva para calmar el ‘gusanillo’, pero que no nos quite completamente el apetito poco antes de cenar.

Ingredientes:

2 aguacates

1 tomate

1 cebolleta

Lima

Sal

Jalapeños

Hojas de cilantro (opcional)

Queso de untar

Aceitunas negras

Nachos

Frijoles

Elaboración:

Para realizar esta receta, empezaremos por preparar el guacamole. Para ello, pelamos los aguacates y los aplastamos para hacer una masa, a la que echaremos la cebolleta y el tomate picados y le exprimiremos un poco de zumo de lima y añadiremos una pizca de sal. Después, extenderemos la masa en forma de cara en una fuente y le pondremos los nachos en la parte superior, haciendo así el pelo de nuestro terrorífico Frankenstein. Acto seguido daremos vida a los ojos de nuestra criatura con dos bolas de queso de untar. Pondremos en el centro de los ojos la pupila con un pedacito de aceituna negra. Los frijoles los colocaremos de tal forma que construyan los dientes de nuestro ser y las aceitunas serán las orejas.

Pizza de arañas

La pizza es uno de esos placeres que muchos no podemos resistir. Capaz de animar cualquier fiesta, este plato puede convertirse con unas sencillas modificaciones en una receta tenebrosa para este Halloween. Fácil de cocinar y con una tasa de éxito entre niños y adultos muy alta, la pizza no puede faltar este próximo 31 de octubre.

Ingredientes:

Massa de pizza

Aceite de oliva

Diferentes tipos de queso

Tomate

Orégano

Salami

Jamón York

Cebolla

Champiñones

Aceitunas verdes y negras

Elaboración:

Mientras se prepara la pizza se precalienta el horno. Se cubre la base de pizza con la salsa de tomate y se reparte una capa de queso. Después, se añaden las aceitunas cortadas por la mitad y los champiñones escurridos y cortados. Ponemos el salami y el jamón york y les hacemos unas patitas con trozos alargados del mismo alimento. Por último, se pone la cebolla cortada en aros y podemos emplear queso en forma de fantasma para agregar un toque más terrorífico. Por último, se rocía toda la pizza con un poco aceite de oliva, se espolvorea con un poco de orégano y se mete en el horno durante 20 minutos a temperatura media.

Terroríficos y sangrientos dedos

Las salchichas sangrientas son una opción muy rápida y sencilla que encantará a los más pequeños de la casa.

Ingredientes:

Salchichas

Queso

Ketchup o tomate frito

Elaboración:

Para realizar esta receta, debemos comenzar por freír las salchichas en la sartén, o si lo preferimos, hervirlas en una cazuela. Una vez las tengamos preparadas, cortaremos una punta de los dedos para hacer la forma de las uñas o bien podemos añadir pequeños trozos de queso. Coloca las salchichas como si fuesen los dedos de una mano y echa el kétchup o tomate frito.

Fruta fantasmagórica

Halloween es una excusa perfecta en la que podemos permitirnos saltarnos la dieta, pero los que prefieren evitar los excesos, disfrutar de una manera saludable de la noche de los monstruos es posible. Para ello, podemos recurrir a la fruta para degustar un postre tan nutritivo como terrorífico.

Ingredientes:

Plátanos

Mandarinas

Media manzana

Chocolate negro

Elaboración:

Comenzaremos la receta fundiendo un poco chocolate que nos servirá para hacer la cara de nuestros fantasmas. Si queremos endulzar un poco más este postre, podemos fundir más chocolate y ponerlo en un tarrito. Pelaremos las mandarinas y le añadiremos un rabito con manzana verde para que adquieran forma de calabaza. Cortaremos los plátanos por la mitad y les dibujaremos los rostros con el chocolate fundido.

Galletas perfectas para Halloween

Ingredientes:

420 gramos de harina de trigo

225 gramos de mantequilla (sin sal) a temperatura ambiente

150 gramos de azúcar glas

1 huevo

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de sal

Elaboración:

Con una batidora, trabajamos la mantequilla hasta ponerla a punto de pomada (eso será cuando obtenga una textura blanda como de pomada). A continuación, incorporamos la medida de azúcar glas a la mantequilla y mezclamos bien. Añadimos el extracto de vainilla, el huevo y la sal y seguimos mezclando. Por último, incorporamos la harina a cucharadas y mezclamos hasta que ver que empiecen a aparecer grumos y parezca que la masa pide algo de líquido (aunque no lo necesite). En este momento amasaremos con las manos la mezcla hasta conseguir una pasta homogénea. Después, dividiremos la masa por la mitad y la estiraremos a un grosor de 6 milímetros encima de una hoja de papel de horno o papel de cera. Una vez hecho esto, cubrimos la plancha de masa de galleta con otro trozo de papel de horno o papel de crea y lo llevamos a enfriar a la nevera. Este paso es fundamental para poder trabajar después sin ningún problema con los cortadores.