La hostelería es el gran punto de encuentro donde socializar y pasar un buen rato. En pareja, en familia, con los amigos e incluso solo si tienes un rato muerto. Ir a tomar algo siempre sienta bien y en parte gracias al buen servicio que acostumbran a dar los camareros. Eso sí, todo tiene un precio... y hay que pagarlo.

Por desgracia muchos clientes recurren a hacer un 'simpa', es decir, escaparse de un establecimiento sin pagar la cuenta. Una práctica que se extiende especialmente por la subida de los precios pero bajo ningún concepto está justificada. A fin de cuentas es robar.

El método para descubrir a los autores de un 'simpa' y hacerles pagar

Un hostelero ha compartido con la cuenta de Twitter @soycamarero su técnica para hacer que unos clientes que se le escaparon volvieran a pagar. La clave es que tenía el número de uno de ellos tras haber reservado la mesa y gracias a ello pudo contactarles por WhatsApp. Lo hizo de forma educada.

"Hola. Estuve hablando con vosotros fuera de que había ido genial y tal... quería preguntarte por el pago de la cuenta, ya que a ningún camarero le consta que se le haya pagado...", expuso. Tras ello, les dio opciones: "Si no fuera así, me podrías decir, por favor, a quién le pagasteis y cómo, y si fue con tarjeta enviadme el comprobante por favor. Se me quedó vuestra mesa abierta y debo cerrarla. Y si os fuisteis pensando que habíais pagado y no es así, ¡lo podéis abonar por transferencia y estaría todo perfecto!".

¿Bloqueado? El hostelero tiene 'plan B'

Evidentemente, y por muy amable que fuese el dueño del local, se trataba de un 'simpa' hecho totalmente a propósito. Así que la reacción del cliente fue bloquearle... pero claro, al tener su número les pudo hablar por otra aplicación. Es más, encontró pruebas de la infracción.

"Al bloquearme, sospechamos que os fuisteis sin pagar. Nos hemos puesto a mirar las cámaras y fue así. Os damos un margen de 24 horas para que os pongáis en contacto con nosotros. De no ser así, procederemos a la denuncia", dijo ya clara y directamente. Esta advertencia ya abrió los ojos del cliente, que le desbloqueó en WhatsApp y se comprometió a abonar la cuenta por Bizum o transferencia.

"Hola de nuevo, te pedimos disculpas por lo de ayer. Sí estamos dispuestos a pagar, además de que estuvimos muy bien, estamos superavergonzados de lo que hicimos. Todavía no sabemos ni por qué, llevábamos unas copas de más y bueno... en fin. Disculpa", dijo el cliente. El hostelero volvió a ser educado y aceptó las disculpas: "No te preocupes, cosas que pasan. Ya lo he recibido. ¡Muchas gracias!".