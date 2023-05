Los restaurantes chinos se han vuelto una parte integral del panorama culinario español en los últimos años. Con una gran variedad de platos exóticos y sabrosos, los restaurantes chinos se han convertido en una opción popular para aquellos que buscan algo diferente.

La popularidad de la comida china en España ha ido en aumento en los últimos años, y es fácil ver por qué. La comida china ofrece una amplia variedad de sabores, texturas y aromas que son muy diferentes a los platos tradicionales españoles. Los restaurantes chinos ofrecen una selección de platos que van desde los sabrosos y picantes hasta los suaves y dulces, y cada uno es una experiencia culinaria única.

Un ambiente para que parezca China

La decoración de los restaurantes chinos suele ser una mezcla de lo tradicional y lo moderno. Muchos tienen hermosas lámparas de papel, dragones y otros decoraciones típicas chinas, mientras que también los hay que son más minimalistas y elegantes. Los restaurantes chinos también suelen ser lugares grandes y espaciosos, con grandes mesas para acomodar a grupos grandes de personas.

En cuanto a la comida, los restaurantes chinos en España ofrecen una amplia variedad de platos, desde clásicos como el arroz frito y el pollo agridulce hasta platos más elaborados como el pato laqueado y los dumplings. Los ingredientes utilizados en los platos chinos incluyen verduras frescas, carnes y mariscos, y una amplia variedad de especias y condimentos.

Además, los restaurantes chinos en España suelen ser muy asequibles, por lo que son una opción popular para aquellos que buscan comer bien sin gastar mucho dinero. Con una amplia variedad de platos para elegir y precios asequibles, es fácil ver por qué la comida china se ha vuelto tan popular en España en los últimos años.

Alberto en Chicote desmonta mitos sobre la gastronomía asiática

En su programa ¿Te lo vas a comer?, el famoso chef analiza los platos del mundo. Si en un capítulo se armó un enorme revuelo al dejar claro que la paella perfecta se cocina en Londres ahora ha tocado analizar la comida que comemos en los restaurantes chinos. Para ello se ha juntado con Dawei Ding, emprendedor que ha creado la emisora China FM en Madrid.

Lo primero que nos sirven en estos establecimientos es un poco de pan de gambas... algo que jamás sucederá si de verdad visitamos el país asiático. "No por favor, eso no lo vas a encontrar en ningún restaurante de China. Te vas a Pekín, a Shanghái... no vas a encontrar ningún sitio que sirva esto", confirma Ding.

Alberto Chicote alucinó, pero eso no era todo. Los rollitos de primavera sí se comen en China pero ahí son muchos más pequeños. El cocinero español también mostró otros platos típicos como el arroz tres delicias, el cerdo agridulce y la ternera con bambú y setas, "el menú chino estándar que consume un español". Pero no un chino. "Esto es comida adaptada para los españoles", sentencia Ding. Un restaurante que ofreciera estos platos en Pekín difícilmente triunfaría.