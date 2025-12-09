Claves gastronómicas para una Navidad exquisita y memorable

La Navidad ofrece una oportunidad única para realzar las celebraciones con una propuesta gastronómica exquisita. Para quienes buscan la excelencia, en este artículo hay una selección de productos gurmet disponibles para transformar las mesas navideñas.

La oferta incluye ibéricos de bellota y quesos artesanales, junto a aceites de oliva virgen extra de primera cosecha. Complementan esta selección conservas 'premium', carnes selectas, recetas preparadas y una gran variedad de dulces, además del 'panettone' y el roscón de Reyes.

Estos productos se encuentran en tiendas especializadas y en las plataformas 'online' de las firmas de cada producto, para un acceso fácil a una Navidad más que sabrosa.

Un cortador de jamón ibérico de bellota. / EP

Un festín con el auténtico sabor ibérico La Navidad es perfecta para compartir los exquisitos sabores de los ibéricos de bellota. Su calidad superior transforma cualquier celebración en una experiencia gurmet única. Aquí están unas propuestas de marcas selectas para triunfar: Castro y González. Con más de un siglo en Guijuelo, son el aliado ideal. Destacan sus 'packs' "degustación" y estuches ya loncheados y listos para emplatar, que incluyen jamón, lomo y embutidos de máxima calidad para disfrutar sin complicaciones. Ibéricos Alta Expresión COVAP. Lanzan su Luxury Collection desde la Dehesa de Los Pedroches. La joya es el jamón de bellota 100% ibérico añada 2021: una edición limitada de solo 440 piezas curadas más de 50 meses, acompañada de vino Pago de Carraovejas. Arturo Sánchez. Celebra el tiempo con el estuche Heritage 2019-2020-2021. Un 'pack' de jamón de bellota 100% ibérico que refleja la doble montanera y curación natural. Una cata vertical única donde cada añada ofrece matices distintos, desde lo dulce hasta lo intenso. Jamones Blázquez. Presenta la Caja Sabores de Navidad, la experiencia gurmet definitiva. Un 'pack' de lujo que combina 35 loncheados de jamón de bellota (equivalente a una pieza entera) con el dulzor artesanal de tres tortas de turrón Pablo Garrigós. Ideal para regalar. Dehesa Monteros. Trae el sabor auténtico de la Serranía de Ronda. Destaca su paleta de bellota 100% ibérica y sus exclusivos 'packs' navideños, como la Colección Jamón o el Pack Selección, que reúnen las cinco joyas ibéricas en presentaciones de lujo. Ibéricos Montellano. Sorprende con su salchichón ibérico trufado. Elaborado con carnes selectas y adobo tradicional, incorpora un delicado toque de trufa. Un sabor elegante e intenso, perfecto para aperitivos diferentes.

Quesos de España / Organización Interprofesional Láctea (InLac)

El toque sublime de una buena tabla de quesos La mesa de Navidad alcanza su plenitud con excelentes quesos, tesoros que aportan sofisticación y convierten cualquier banquete en una experiencia gurmet memorable. Aquí tiene una selección para deslumbrar: Queso Gran Reserva Hacienda Guijoso. Una auténtica joya D.O. Manchego de leche cruda de oveja propia. Su carácter único nace de 12 a 14 meses de curación en manteca ibérica, afinado en cueva sobre madera de sabina. Fusión perfecta de intensidad y cremosidad exquisita que recupera la esencia artesana de antaño. Dehesa de los Llanos. Celebra su 125º aniversario con una edición limitada única de 15 meses de curación. Elaborado con leche cruda de oveja de pura raza manchega, ofrece un sabor pleno y equilibrado. Se presenta en un estuche especial con cuchillo Arcos, convirtiéndose en el regalo perfecto. Parmigiano Reggiano. El 'rey de los quesos' es pura esencia de Italia. Elaborado en Emilia-Romaña con solo tres ingredientes naturales (leche cruda, sal y cuajo) y sin aditivos. Con DOP y maduraciones mínimas de 12 meses, regalarlo es ofrecer historia y una calidad inigualable. El Queso de Oveja con Trufa de Vegamar es una especialidad 'top' elaborada en Albacete con leche 100% española. Presentado en una elegante cuña estuchada, ofrece una simbiosis perfecta donde el inconfundible aroma de la trufa y la suavidad de la oveja crean una experiencia gurmet única e irresistible.

Latas de conservas. / EP.

La esencia de la Navidad tiene sabor a mar Para una celebración memorable, las delicias del mar son insustituibles. Pescados, mariscos y conservas aportan versatilidad y sofisticación al menú para crear una experiencia gurmet única llena de alegría. Aquí tienes algunos de los imprescindibles para estas fiestas: Ahumados Domínguez. Sinónimo de excelencia con más de 60 años de historia. Su icónico Salmón Ahumado Suprême, 100% natural y ahumado con maderas nobles, es el protagonista indiscutible. Destacan también su Bacalao Salvaje y sus completas cestas de regalo. The Green Gold Olive Oil Company se alía con el maestro Lolo de Conservas Sierra (Santoña) para crear una conserva única. Una fusión artesanal de bonito del Norte seleccionado en lonja y sus exclusivos aceites de pago. Esta edición limitada une la excelencia del mar y la tierra para lograr una calidad excepcional. Codesa. Maestros del aperitivo con sello Anchoas de Cantabria. Sus anchoas Serie Limitada y Serie Rosa maduran más de un año en bodega. Imprescindibles sus famosas gildas y la exclusiva Reserva de Familia, de sabor excepcional. Conservera Gallega (Familia Lafuente). Más de un siglo elaborando conservas 100% gallegas y artesanas. Sus marcas Rosa Lafuente (estilo 'vintage') y Paco Lafuente ofrecen mariscos selectos como almejas y berberechos de máxima calidad natural. Roi&Co. Conservas de autor desde la Ría de Arousa. Series limitadas envasadas a mano que son pura orfebrería culinaria. Ofrecen transparencia total con tecnología 'blockchain' y líneas exclusivas como Hors Categorie, un manjar para guardar. A Conserveira crea conservas artesanales con lo mejor de las rías gallegas. Sus navajas en aceite de oliva, de la gama Tradición, son desconchadas a mano para garantizar una textura cremosa y un sabor intenso. Un bocado gurmet exclusivo que ofrece una experiencia sensorial única. Asegura el éxito de tu menú de Navidad con Noray. Sus langostinos frescos y sostenibles de Medina del Campo, con un característico sabor dulce y textura crujiente, son el ingrediente estrella para crear recetas infalibles. Sorprende a tus invitados y eleva tus platos festivos con este producto único.

Una selección de alguno de los mejores AOVEs del mundo. / EP.

El corazón mediterráneo que late en cada mesa El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es el corazón de la Navidad y la dieta mediterránea. Rico en polifenoles, un AOVE 'premium' eleva el sabor culinario y regala salud y bienestar. Dehesa El Molinillo Coratina ha hecho historia logrando el doblete en Evooleum: Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo 2025 y AOVE más saludable. Además, el que elabora con la variedad empeltre fue premiada como la mejor de su categoría, avalando su calidad extrema. Como regalo exclusivo, Finca La Torre presenta su estuche ‘Monovarietales’ con botellas de las variedades hojiblanca, arbequina, cornicabra y picudo. Esta almazara, referente en producción ecológica y biodinámica, garantiza una experiencia gurmet única. Castillo de Canena lanza Patio de Viana, una cosecha de otoño que busca la dulzura de la aceituna madura en dos versiones: un picual ideal para carnes y un arbequina perfecto para pescados y postres. Fundada en 2015 en Jaén, The Green Gold Olive Company produce el multipremiado Aceite Oh!. Con 11.000 olivos de variedad picual, fusionan tradición y tecnología sostenible para crear aceites de oliva virgen extra orgánicos y de cosecha temprana de máxima calidad, reconocidos internacionalmente desde la Sierra de Segura. OILIXIR, de Vegamar, es un AOVE superior nacido en el interior de València. Fruto de una recolección manual de variedades autóctonas, ofrece un perfil envolvente con notas de tomate verde y corazón de alcachofa. Ligeramente picante y fluido, resulta perfecto para realzar ensaladas, carnes y quesos. Olis Bargalló estrena Pippers, un práctico envase con tapón dosificador diseñado para facilitar el uso diario del aceite. La firma ha presentado esta novedad y su exclusivo aceite de primera prensada en el primer Mercat de l'Oli Nou, celebrado en Barcelona, reafirmando su compromiso con la innovación y la calidad. La nueva cosecha del aceite de oliva virgen extra Aubocassa, elaborado con 100% arbequina de "pago", como los vinos, a partir de los frutos de su olivar (es la primera almazara en España que elaboró sus aceites bajo el concepto), destaca por una marcada intensidad. Se han necesitado más de 10 kilos de aceitunas (unas 7.000 unidades) para obtener un litro de este zumo con delicados aromas cítricos, notas de hierba recién cortada, tomate de 'ramallet' y las verduras de hojas verdes. De textura sedosa y envolvente y final largo y fresco, en boca luce notas frutales y un ligerísimo amargor y picor.

Pollo relleno. / @joseornia

Fiestas sin estrés con propuestas ya elaboradas Disfruta de una Navidad deliciosa y sin complicaciones con soluciones gastronómicas listas para servir. Olvídate del estrés y céntrate en celebrar con estos platos de calidad excepcional: Casa de los Manzano. Regresa su icónico pollo campero relleno, asado a baja temperatura y deshuesado. Incluye puré cremoso y está listo en 50 minutos. Una edición limitada y artesanal de Nacho Manzano presentada en caja de madera, ideal para regalar. Solobuey. Tu aliado a domicilio para carnes de alta calidad e ibéricos. Ofrecen cordero y cochinillo (crudos, preasados o precocinados) con entregas rápidas de 24-48 horas para que no falte nada en tu mesa. Casa Duque. Lleva 130 años de tradición segoviana a tu hogar. Su cochinillo asado y cordero lechal, hechos en horno de leña, llegan listos para ser calentados en casa y disfrutados con el mismo sabor y crujiente que en el restaurante. La Finca Jiménez Barbero. Propuestas gurmet sin esfuerzo: el nuevo rabo de ternera del chef Javi Estévez, listo en menos de 6 minutos, y el regreso del exclusivo 'steak tartar' oro con caviar París 1925. Esta Navidad, El Capricho de José Gordón invita a regalar sabor auténtico con sus exclusivos 'packs' de carne de buey y vaca. Desde la Caja Especial hasta la Meatlovers, estas selecciones permiten recrear en casa la experiencia de su templo cárnico, disfrutando de piezas premium criadas y maduradas con excelencia. El Bressol embotella su memoria familiar en el Pisto Mamá Petra. Un homenaje de José Vicente Pérez a la cocina lenta: verduras de temporada cocinadas durante más de cinco horas. Este bocado mediterráneo y honesto, herencia de su madre, es ideal para la despensa y está disponible por encargo web. Juana Madrid presenta su nuevo Pack Bar, el regalo definitivo para amantes del tapeo. Incluye sus icónicas salsas bravas y todo el 'kit' castizo: palillero, servilletero, baraja de cartas y 'tote bag'. La experiencia completa para disfrutar el aperitivo en casa.

Unos dulces de Navidad. / El Periódico

Gran variedad de dulces, además del 'panettone' y el roscón de Reyes La mesa navideña se renueva más allá de los clásicos, sumando creatividad a la tradición. Aquí tienes las propuestas gurmet más dulces y originales para culminar tus banquetes: Cal Jan. Rafel y Adrià Aguilera revalidan el premio al mejor 'panettone' de chocolate de 2025. Su secreto: respeto por el oficio, evolución constante y una personalidad única que convierte su bollo artesano en una obra maestra. Vuelve el Izadittone, el imprescindible navideño que une a Bodegas Izadi con Loison, el "Ferrari de los 'panettones'". Este dulce único fusiona la receta italiana con crema de orujo de la propia bodega. Disponible en versión clásica o con chocolate, es una auténtica joya gastronómica de edición limitada. La Pastisseria Carrió celebra la Navidad con su premiado Mejor Panettone Artesanal Clásico de España de 2025 y una novedad internacional: el Christstollen, un tradicional pan dulce alemán con frutas confitadas. Los hermanos Carrió, tercera generación multipremiada, ofrecen estas delicias artesanas uniendo excelencia y nuevos sabores para endulzar las fiestas. Mazapanes Barroso. Cinco generaciones elaborando el auténtico mazapán toledano a mano desde 1890. Sus Anguilas y Delicias, rellenas de yema y decoradas artesanalmente, son joyas de almendra nacional imprescindibles en mazapanesbarroso.com. Le Creazioni di Giulia (Mammafiore). Introduce el Pandoro de Verona, el "pan de oro" italiano. Un bizcocho estrella, ligero y aromático gracias a su fermentación lenta, ideal para maridar con espumosos. Disponible en Hellomamma.es. Maritta. María Pérez lanza una tarta de queso y turrón de edición limitada y sin gluten. Elaborada con turrón artesanal y sin aditivos, destaca por su cremosidad y sabor auténtico navideño. Catanias Cudié. Presenta la Catania Tiramisú, fusionando almendra mediterránea, café y 'mascarpone'. Tras un año de I+D, esta edición limitada ofrece el equilibrio perfecto entre intensidad y suavidad italiana. Mallorca. Sorprende con un nuevo 'panettone' de dulce de leche, canela y limón, junto a sus clásicos. Sus 'packs' Regala Momentos son ideales para compartir estas masas ligeras perfeccionadas por Massimiliano Liberatore. Daniel Jordà (Panes Creativos). Un 'panettone' homenaje a Cataluña con higos, albaricoques y chocolate. Meloso y equilibrado, esconde un 'caganer' en su interior como símbolo de suerte. Torrons Vicens innova esta Navidad lanzando el turrón de Nocilla, una fusión cremosa y crujiente. Además, amplía la línea Sinergia con creaciones de alta cocina de chefs como Jordi Roca y Quique Dacosta, y presenta los exóticos turrones estilo Dubái con pistacho y 'kadaif' para sorprender al paladar. El turrón de chocolate de Simón Coll destaca por la pureza del cacao y el proceso 'bean to bar' en su elaboración. El de chocolate con leche y avellanas enteras es líder en ventas en Catalunya en la categoría de turrón de chocolate con frutos secos. Trabajan con ingredientes de temporada: avellanas, nueces y almendras se cosechan a mediados de septiembre, en su punto óptimo. La propuesta más moderna de la gama llega con galletas crujientes sin gluten integradas en el chocolate con leche y un sutil toque de canela. La Duquesita ofrece el Mejor Roscón de Madrid. Fermentación lenta de 24 horas, mantequilla fresca y agua de azahar de Sevilla para una masa ligera coronada con almendra largueta. Polvorones El Toro rinde homenaje a su historia desde 1850 con una elegante lata de edición especial que guarda sus clásicos de almendra y originales. Tras seis generaciones de tradición en Tordesillas, este año amplían su legado artesanal incorporando también exquisitos 'panettones' a su dulce oferta navideña. Maüa sorprende esta Navidad con una creativa colección de nueve variedades de turrones, todos encamisados en su emblemático chocolate Bean to Bar Nicaragua 70%. Apostando por el ingrediente local de Mallorca, ofrecen exquisitos trufados y pralinés con sabores únicos que van desde la ensaimada y el pistacho hasta el exclusivo brandi Suau. La Mallorquina combina tradición y vanguardia con sus exclusivos turrones al peso. Junto a clásicos como yema o chocolate, sorprenden sus recetas creativas de yogur, galleta Lotus o pistacho con orejones. Una deliciosa propuesta artesanal disponible en sus tiendas de Madrid para endulzar las fiestas a medida. Hofmann reinventa la Navidad con dos exclusivas ediciones limitadas: el Turrón Golden Ticket, inspirado en Willy Wonka, con vainilla y avellana, y el sofisticado Panettone Chocolate Dubái, que fusiona pistacho y crujiente 'kadaif'. Alta pastelería diseñada para sorprender con experiencias gastronómicas únicas y memorables. La Campana innova esta Navidad con una creación sorprendente: el polvorón al punto de sal. Manteniendo su excelencia artesana desde 1890, la familia Mira lanza esta variedad gurmet que reinventa el clásico dulce. Una propuesta única que se suma a sus aclamados polvorones, combinando tradición y vanguardia para estas fiestas. Jon Cake regresa esta Navidad con sus aclamados 'cheesecakes' de panettone y turrón. Además, estrena en Jon Cake & Coffee los irresistibles Flancakes: una original fusión de flan 'parisien' y pastel de queso. Disponibles en 'packs' de degustación de cuatro sabores, son la opción perfecta para sorprender y compartir en estas fiestas. La Gloria, pastelería artesanal de la cuenca minera de Asturias distinguida con un solete Repsol, fusiona tradición y técnica francesa bajo la mano de Bárbara Pereira. Esta Navidad estrena envíos a toda España: turrones, polvorones y mazapanes únicos. Su Kouign-Amann se ha convertido en su dulce más codiciado. Las Jellys ha inventado el primer polvorón del mundo que no se hace bola en la boca. No es un polvorón al uso, sino un de gelatina con corazón líquido que condensa el sabor clásico de almendra y manteca en forma de cóctel sólido con un ligero toque de alcohol. Se come también de un solo bocado, pero al morderlo la boca se inunda de sabor líquido. L'Atelier y Torres Brandy se alían para endulzar las fiestas con Brandy Smoke. El brandy Torres 20, medalla de oro en el certamen International Spirits Challenge, es uno de los ingredientes de este turrón ganador del premio Mejor Turrón Creativo de España 2025 que evoca el momento del carajillo, la conversación amena entre colegas en la sobremesa. Chocolates Trapa y Bodegas Habla. Un 'pack' exclusivo que marida los bombones Sublimes con el tinto Habla del Silencio. Una experiencia elegante de contrastes frutales y cremosos para regalar. Pan artesanal de espelta y centeno con higos, pasas y piñones, creado por Finca Río Negro y Samuel Moreno. De miga densa y tierna, resulta el compañero perfecto para cualquier banquete navideño.

