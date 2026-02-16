La lista completa de los nuevos soles Repsol 2026

La gala de entrega de los soles Repsol que han conducido este lunes los televisivos Lorena Castell y Jorge Ponce en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha coronado a los restaurantes Ramon Freixa Atelier (Madrid), A Tafona (A Coruña) y Voro (Capdepera, Mallorca) con tres entorchados.

En esta edición 2026, los soles de la guía Repsol suman 83 nuevos establecimientos en España y Andorra: los tres citados con tres, 11 más que obtienen dos y otros 69 que estrenan uno. Cataluña es la comunidad donde brillan más soles (122), seguida de lejos por la Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54).

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de soles de la guía Repsol: 46 con tres, 173 con dos y 589 con uno, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol, con 242 novedades.

Lista completa de los nuevos soles Repsol

Tres soles Repsol

Ramon Freixa Atelier (Madrid)

A Tafona (A Coruña)

Voro (Capdepera, Mallorca)

Dos soles Repsol

Dos Palillos (Barcelona)

Smoked Room (Madrid)

Bascoat (Madrid)

Callizo (Aínsa, Huesca)

Fierro (València)

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)

Vandelvira (Jaén)

Barahonda (Yecla)

Dromo (Badajoz)

San Hô (Tenerife)

La Bicicleta (Hoznayo, Cantabria)

Un sol Repsol

Amar (Barcelona)

(Barcelona) Besta (Barcelona)

Eldelmar (Barcelona)

Prodigi (Barcelona)

Fontané (Sant Julià De Ramis)

Maràngels (Sant Gregori, Girona)

Dvisi (Palamós)

Cervus (Reus)

Quintaforca (Nulles, Tarragona)

539 Plats Forts (Puigcerdà)

Sisè (Lleida)

Desborre (Madrid)

Emi (Madrid)

Los 33 (Madrid)

Ramon Freixa Tradición (Madrid)

Bancal (Madrid)

Otoro Jukusei (Madrid)

Trèsde (Madrid)

2 Estaciones (Valencia)

Alberte (Vigo)

Aquiara (Ciutadella, Menorca)

Arrope (Rueda, Valladolid)

Asador Nicolás (Tolosa, Guipúzcoa)

Ausiàs (Pedreguer, Alicante)

Back (Marbella)

Baudilio (Valderrobres, Teruel)

Blossom (Málaga)

Cocina Cabal (Oviedo)

Cráter Identidad Canaria (Adeje, Tenerife)

El Bar Old School Food (Mérida)

El Bar Valladolid (Valladolid)

El Baret Wine Bar (Murcia)

El de Alberto (A Coruña)

El Paladar by Zuriñe García (Portugalete)

El Portal de Albarracín (Albarracín, Teruel)

Erre que Erre (Ibi, Alicante)

Farigola & Menta (Torrent, València)

Galino Pueyo (Tardienta, Huesca)

Gunnen (A Coruña)

Halconeras de Sancho IV (Funes, Navarra)

Haydée by Víctor Suárez (La Orotava, Tenerife)

Hispano 1926 (Murcia)

Itzuli (San Sebastián)

Kinu Sevilla (Sevilla)

La Carboná (Jerez De La Frontera)

La Casa de los Abuelos (Jumilla)

Lilium (Arrecife, Lanzarote)

Mare (Cádiz)

Marna (Pontevedra)

Miguel González (Ourense)

Moderna Tradición (Logroño)

Moral (Santa Cruz de Tenerife)

Narbasu (Piloña, Asturias)

Nardi (Hervás, Cáceres)

O Secadeiro (Outes, A Coruña)

Pascua (Salamanca)

Promesa (Málaga)

Reina XIV (La Granja de San Ildefonso, Segovia)

Revés Bistro (Las Palmas de Gran Canaria)

Simposio (San Antonio de Benagéber, València)

Snob Cocktail & Food (Pamplona)

Sukaldean Aitor Santamaria’ (San Sebastián)

Sutan (Hondarribia)

Tierra y Vino (Samaniego, Álava)

Tragatá Málaga (Málaga)

Troqué (Adeje, Tenerife)

Veratus (Jarandilla de La Vera, Cáceres)

Vértigo (Sober, Lugo)

Ibaya (Canillo, Principado de Andorra)

