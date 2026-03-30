Los paisajes de Cataluña que inspiraron a algunos de sus grandes escritores: de la Barcelona de Rodoreda al Empordà de Josep Pla y los Pirineos literarios

Seguir estas huellas literarias es también una forma distinta de recorrer el Grand Tour de Catalunya. A lo largo de sus rutas aparecen ciudades, pueblos y paisajes que inspiraron a autores como Mercè Rodoreda, Josep Pla, Salvador Espriu o Jacint Verdaguer, lugares donde la literatura y el territorio se entrelazan y que permiten descubrir Cataluña a través de las historias que nacieron en ellos.

El Recinto Modernista de Sant Pau forma parte de la Barcelona modernista que aparece en numerosas obras literarias ambientadas en la ciudad. / Grand Tour de Catalunya

Barcelona, ciudad de novelas

Barcelona es una de las grandes ciudades literarias de Europa. Sus barrios han sido escenario de novelas que han marcado generaciones de lectores y que siguen definiendo la identidad cultural de la ciudad.

En Gràcia, por ejemplo, se sitúa parte de la historia de La plaça del Diamant, la obra más conocida de Mercè Rodoreda, que retrata con sensibilidad la vida cotidiana de la Barcelona del siglo XX a través de la mirada de su protagonista, la inolvidable Colometa. Caminar por estas calles permite descubrir una Barcelona íntima y emocional, donde los pequeños detalles del barrio siguen evocando la atmósfera de la novela.

Pero la relación entre Barcelona y la literatura se remonta mucho más atrás. La novela histórica La catedral del mar, de Ildefonso Falcones, recrea la construcción de la Basílica de Santa Maria del Mar en el barrio de la Ribera durante el siglo XIV.

La basílica de Santa Maria del Mar, en el barrio de la Ribera, escenario de la célebre novela histórica La catedral del mar de Ildefonso Falcones. / Tomas Sereda

Muy cerca, en el Raval y el antiguo Barrio Chino, aparece otra Barcelona literaria: la que describió Manuel Vázquez Montalbán en las novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho. Sus historias recorren restaurantes, mercados y calles populares, dibujando una ciudad compleja, política y profundamente mediterránea, donde la gastronomía y la memoria urbana forman parte del relato.

A esta tradición se suma también Carlos Ruiz Zafón, cuya novela La sombra del viento convirtió la Barcelona modernista en un universo literario de proyección internacional. Librerías antiguas, palacetes del Eixample y callejones del casco antiguo componen una ciudad misteriosa y evocadora que ha seducido a millones de lectores, mientras que las novelas de Juan Marsé trasladan al lector a la Barcelona de posguerra en barrios como el Carmel. También Josep Maria de Sagarra retrató con ironía la alta sociedad barcelonesa en su célebre novela Vida privada, publicada en 1932.

Barcelona fue además capital editorial del mundo hispano durante buena parte del siglo XX, lugar de encuentro para escritores, editores y periodistas que contribuyeron a consolidar su papel como uno de los grandes centros culturales del Mediterráneo.

El Empordà de Josep Pla

Si hay un lugar donde literatura y paisaje se confunden, ese es el Empordà. El escritor Josep Pla, uno de los grandes cronistas del siglo XX, convirtió esta región en protagonista de su obra. Sus textos describen con extraordinaria precisión la tramontana, los campos abiertos, los pueblos marineros y la vida pausada de la Costa Brava, creando una imagen literaria que todavía hoy define el territorio. Como escribió el propio Pla: «El Empordà és un paisatge fet per a ser mirat amb calma.»

La ruta comienza en Palafrugell, donde se encuentra la Fundación Josep Pla, situada en la casa donde nació el escritor. Desde allí el viaje puede continuar hacia Calella de Palafrugell, Llafranc o Tamariu, pequeños pueblos donde Pla pasó largas temporadas y que aparecen frecuentemente en sus páginas.

Calella de Palafrugell, uno de los paisajes más vinculados al universo literario de Josep Pla en el Empordà. / Grand Tour de Catalunya

Seguir estos paisajes permite comprender cómo la mirada de los escritores transformó el territorio en literatura, convirtiendo el Empordà en uno de los escenarios culturales más evocadores de Cataluña.

Figueres y la fuerza literaria de la tramontana

El Empordà también ha sido tierra de otros autores profundamente vinculados al territorio, que han convertido este paisaje abierto y ventoso en un escenario literario lleno de personalidad.

En Figueres, ciudad natal de Salvador Dalí, nació el poeta Carles Fages de Climent, uno de los grandes nombres de la literatura empordanesa. Su obra está marcada por la presencia constante de la tramontana, el viento del norte que forma parte de la identidad cultural de la comarca y que él convirtió casi en un símbolo literario del territorio.

El Teatro-Museo Dalí de Figueres, uno de los grandes iconos culturales del Empordà. / Grand Tour de Catalunya

Sus poemas evocan un paisaje donde mito, naturaleza y memoria se entrelazan, desde los pueblos medievales del interior hasta las llanuras abiertas que se extienden hacia el Mediterráneo.

Otro gran observador del territorio fue Gaziel, seudónimo del periodista y escritor Agustí Calvet, nacido en Sant Feliu de Guíxols. Considerado uno de los grandes periodistas catalanes del siglo XX, describió la Costa Brava y el Empordà con una mirada lúcida y profundamente mediterránea. Sus textos ofrecen una visión cultural y emocional del paisaje, a medio camino entre el ensayo, la memoria y la crónica.

Sinera y la poesía de Salvador Espriu

En la costa del Maresme, Arenys de Mar se convierte en Sinera, el nombre simbólico que utilizó Salvador Espriu —un anagrama del propio Arenys— para recrear literariamente el paisaje de su infancia.

En libros como Cementiri de Sinera, el poeta transforma este rincón del Mediterráneo en un territorio cargado de memoria y simbolismo. El cementerio que mira al mar, las calles tranquilas del pueblo y la luz del litoral forman parte de un universo literario donde Espriu reflexiona sobre la identidad, el recuerdo y el paso del tiempo. Como escribió el propio poeta: «He mirat aquesta terra.»

Recorrer Arenys siguiendo las huellas del autor permite descubrir un paisaje donde literatura y territorio se funden, desde el paseo marítimo hasta el cementerio que domina la costa. Un lugar donde la poesía sigue dialogando con el mar y que se ha convertido en uno de los escenarios literarios más singulares de Cataluña.

Vic y la tradición literaria catalana

En el interior de Cataluña, Vic ocupa un lugar fundamental en la historia cultural catalana. En la cercana localidad de Folgueroles nació Jacint Verdaguer, uno de los grandes poetas de la Renaixença y figura clave en la recuperación de la lengua catalana como vehículo literario en el siglo XIX.

La ciudad conserva numerosos espacios vinculados a su vida, desde la plaza del Mercadal su casa natal en Folgueroles.

Verdaguer fue autor de obras tan influyentes como Canigó, un poema épico inspirado en los paisajes de los Pirineos que contribuyó a consolidar la conexión entre literatura, naturaleza e identidad cultural.

Los Pirineos literarios

A medida que el Grand Tour de Catalunya se adentra en el norte, los Pirineos se convierten en uno de los escenarios más poderosos del imaginario literario catalán.

Estos paisajes han inspirado tanto a escritores clásicos como a autores contemporáneos. Entre ellos destaca Maria Barbal, cuya novela Pedra de tartera retrata con gran sensibilidad la vida en los pueblos del Pirineo de Lleida durante el siglo XX.

Sus historias muestran un territorio marcado por la dureza de la montaña, pero también por la fuerza de la memoria y las tradiciones, ofreciendo una mirada profundamente humana sobre la vida rural.

El lago de Sant Maurici, en el corazón del Parc Nacional d’Aigüestortes, uno de los paisajes del Pirineo que han inspirado la literatura catalana. / Wirestock

Recorrer estos valles —desde La Seu d’Urgell hasta los paisajes del Pallars o la Val d’Aran— permite descubrir una Cataluña donde la naturaleza sigue siendo protagonista del relato.

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Este es un viaje donde los libros ayudan a mirar el territorio con otros ojos, y donde el Grand Tour de Catalunya se convierte también en una ruta por la memoria literaria del país.