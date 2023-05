Hoy en día hay series para todos los gustos. Hay títulos que es mejor ver en soledad, otros que parece que estar hechos para ver entre amigos con un par de cervezas y algunos perfectos para los que buscan emociones fuertes. Y hay otro grupo más: las que invitan a verse en pareja acurrucados en el sofá bajo una manta. La gran mayoría de estas tiene una temática común: el amor. El amor romántico, el amor complicado, el amor moderno... Porque en lo que respecta al amor las tipologías son infinitas.

Para cada una hay una serie disponible. Y si la lista de pendientes es larga no hay nada mejor que buscar una excusa para empezarlas. Y en este caso la mejor ocasión es el Día de San Valentín. Para ello seleccionamos cinco títulos con los que es imposible equivocarse.

'Modern love'

Episodios sin aparente relación, actores más que conocidos y amor de muchos tipos diferentes. Todo en 16 episodios de apenas 30 minutos divididos en dos temporadas. Se basa en la célebre columna del 'New York Times' del mismo nombre, una entrega que tuvo tal éxito que se convirtió en pódcast. En el reparto de la primera entrega figuran Anne Hathaway (que protagoniza uno de los más aclamados por público y crítica, todo un alegato en favor de la salud mental), Tina Fey, Dev Patel o Ed Sheeran. En la segunda cogieron el testigo Kit Harington, Tobias Menzies o Anna Paquin. Se puede ver en Amazon Prime Video.

'This is us'

Todo aquel que ha visto 'This is us' reconoce que ha llorado en la gran mayoría de los episodios. Y esas son muchas lágrimas, ya que la serie tiene ya cinco temporadas y acumula 82 episodios desde que se estrenó en 2016. Para muchos es la mezcla perfecta entre comedia y drama. Varios personajes que cumplen años el mismo día ven cómo sus vida se entremezclan mediante el hilo conductor más fuerte que existe: el amor. Se puede ver en Disney+ y en Amazon Prime Video.

'Bridgerton'

Vestidos de época, dramas de la burguesía y altas dosis de pasión. La fórmula de los Bridgerton tenía todas las papeletas para convertirse en un éxito. Y así fue. Su primera temporada rompió récords y la segunda no se quedó atrás. Todo gira en torno a la misma familia, pero cada entrega cambia de protagonista, que no de esquema: un hermano o hermana se enamora y pasan cosas. Y al final todos acaban felices y comiendo perdices. Lo malo es que aún no se ha difundido la fecha de estreno de la tercera temporada. Para ir abriendo boca, todos los episodios de las dos primeras están disponibles en Netflix.

'Lovesick'

'Lovesick' tiene un principio y un final, por lo que se puede ver del tirón sin apenas darse cuenta. Casi como si fuera una película muy larga. Se estrenó en 2014 y consta de tres temporadas que hacen un total de 22 episodios. Y su trama sigue muy vigente hoy en día. Un joven descubre que tiene una enfermedad de transmisión sexual y debe contactar con todas las mujeres con las que ha tenido relaciones en los últimos años para ponerlas sobre aviso. Esto hace, por supuesto, que viejas ascuas vuelvan a prender fuego. El acento británico de los protagonistas es un plus. Está disponible en Netflix.

'Heartstopper'

Otro de los grandes fenómenos de los últimos años. Una serie sencilla, de esas que reconfortan. Ideal para ver antes de irse a la cama y asegurarse de que las pesadillas no acecharán durante la noche. Un romance adolescente siempre es buena idea para eso. En sus ocho episodios, Nick y Charlie se enamoran. Y entre tanto también le roban el corazón al espectador. De momento solo tiene una temporada, pero sus creadores ya han anunciado que se acerca la segunda. Y, de repetirse el éxito de la primera entrega, seguro que luego vendrán muchas más. Se puede ver en Netflix.