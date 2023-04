Si vas a viajar en avión próximamente, ándate con ojo. Pronto podrían entrar en juego nuevas prohibiciones sobre la vestimenta. Los expertos han hablado y han señalado dos prendas que consideran que deben vetarse en un futuro. De momento, eso sí, lo dejamos en no recomendable.

El motivo no es otro que los materiales: las fibras artificiales. Algunos estudios revelan que es preferible no llevarlas a bordo, ya que pueden complicar un posible rescate en caso de accidente. Las prendas en el punto de mira son dos que son mucho más habituales en las mujeres: los leggins y las mallas.

¿Por qué es mejor no vestir leggins y mallas en un avión?

La pregunta del millón. Christine Negroni, experta en aviación y autora de un bestseller, deja claro que este material puede incendiarse con más facilidad. "Es posible que tenga que escapar a través de un incendio en la cabina o podría haber un incendio separado en el suelo una vez que abandone el avión. Ahora todo el mundo usa mallas o leggins, pero hay que evitar todas las fibras artificiales porque es más probable que se quemen y se peguen a nuestra piel si hay un incendio", explica en declaraciones que recoge el Huffington Post. La solución sería sustituirlos por prendas que se compongan de fibras naturales.

Además da una lista de otras vestimentas no tan poco recomendables pero igualmente evitables:

Blusas

Sudaderas

Zapatillas de deporte

Otra sugerencia es no quitarse nunca los zapatos a bordo. Si lo haces está mal por no pensar en el olfato del que se sienta al lado, pero también por tu seguridad. Aun así, si lo dicen los expertos parece que es porque hay algún guarro que lo hace. El motivo es que, en caso de incendio, la suela te protege y si vas descalzo te quemas. Simple. A eso se suma la recomendación de no llevar tacones para poder huir más rápidamente.