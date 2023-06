El verano ha llegado y con él las ansiadas vacaciones. Es el momento perfecto para relajarse, desconectar de la rutina diaria y disfrutar del buen clima. Ya sea que planees un viaje emocionante o prefieras quedarte en casa, este tiempo de descanso está lleno de posibilidades.

Si eres de los que ama viajar, éste es el momento ideal para explorar nuevos lugares. Desde paradisíacas playas hasta impresionantes ciudades, el mundo está lleno de maravillas por descubrir. Organiza tu plan, investiga sobre los destinos que te interesan y prepárate para vivir experiencias inolvidables.

Desde la naturaleza hasta la cultura local

¿Qué mejor manera de aprovechar el verano que pasar tiempo al aire libre? Elige una ruta de senderismo, acampa en un parque nacional o simplemente relájate en la playa. La naturaleza ofrece un sinfín de actividades para disfrutar, ya sea en solitario o en compañía de amigos y familiares.

Si prefieres no viajar lejos, aprovecha las vacaciones para conocer mejor tu propia región. Visita museos, asiste a festivales locales, disfruta de la gastronomía típica y sumérgete en la cultura que te rodea. Muchas veces, hay joyas escondidas cerca de casa que merecen ser descubiertas.

Recuperar energías y crear recuerdos inolvidables

El verano también es el momento perfecto para descansar y recargar energías. Dedica tiempo a ti mismo, lee esos libros que tienes pendientes, disfruta de tus hobbies favoritos o simplemente relájate en una hamaca bajo el sol. Aprovecha el buen clima para cuidar de tu bienestar y revitalizarte.

Independientemente de cómo elijas pasar tus vacaciones, asegúrate de crear recuerdos inolvidables. Toma fotografías, escribe un diario de viaje, disfruta de momentos especiales con tus seres queridos. El verano es una época llena de alegría y diversión, así que asegúrate de capturar esos momentos para revivirlos en el futuro.

La semana más barata para viajar en verano y otros trucos

Por desgracia este verano vuelve a venir marcado por la subida de los precios y no todos los destinos están al alcance de cualquier bolsillo. Sin embargo hay trucos para que viajar te salga más barato. Por ejemplo, escoger la mejor fecha. La creencia general es que lo más económico es moverse en julio y eso no es cierto: según Skyscanner esperar a la última semana de agosto cuesta de media un 27% menos entre desplazamiento y alojamiento. Si tu trabajo permite posponerlo hasta septiembre mejor todavía, por supuesto. Esto se debe a que en algunos países los niños vuelven al cole antes que en España porque no hace tanto calor.

Además, el portal revela otros trucos a través de su generador de ahorro. Si vas a moverte en avión puede salir un 63% más económico si vuelas los sábados aunque pienses lo contrario ya que es un día poco común para iniciar y finalizar los viajes. Skyscanner también recomienda insistencia al buscar ofertas hasta dar con algún chollo si no tienes un destino concreto al que ir y tener en cuenta la posibilidad de usar otros aeropuertos más baratos que compensen el gasto del traslado desde casa o a tu destino.