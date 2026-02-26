VIAJAR a medida: haz realidad los viajes que siempre has leído

VIAJAR, cabecera decana del sector en España, impulsa junto a PANGEA The Travel Store un servicio de viajes a medida pensado para quienes buscan experiencias diseñadas desde el conocimiento real del destino. La propuesta combina el criterio editorial del equipo de periodistas especializados en viajes de VIAJAR con la capacidad operativa y el asesoramiento personalizado de uno de los referentes en el diseño de viajes a medida.

Cuando el criterio editorial se une al asesoramiento especializado

Esta nueva etapa se enmarca en la evolución del Club VIAJAR, la comunidad de viajeros creada por la revista en 2022. Concebido como un espacio de inspiración y contenido de calidad elaborado por la redacción, el Club VIAJAR no ha dejado de crecer, consolidándose como punto de encuentro para lectores que confían en el respaldo de la cabecera y en su capacidad para seleccionar destinos, rutas y experiencias con un alto nivel de exigencia.

Los viajes personalizados, como los safaris diseñados por especialistas, reflejan el espíritu de la alianza entre Club VIAJAR y Pangea. / Simon Skafar

La alianza estratégica con PANGEA The Travel Store, firmada el pasado 21 de enero durante FITUR 2026, responde a la creciente demanda de viajeros que desean propuestas diseñadas desde la experiencia real. El acuerdo une la solvencia editorial de VIAJAR con la estructura especializada de PANGEA, integrando tecnología y trato humano en un mismo proceso de creación.

Al frente de esta visión compartida, se encuentran perfiles claves del sector. Por un lado, David Hernández, CEO de Pangea, quien junto a su equipo lleva una década defendiendo que el futuro del viaje pasa por unir la tecnología con el trato humano. Por otro lado, Josep M. Palau, director de la revista VIAJAR, representa el valor del criterio editorial y la experiencia acumulada tras años recorriendo el mundo y liderando proyectos turísticos clave. Junto a ellos, Abraham Martín, director de marketing de Pangea, y Pablo Rodríguez Tomasini, director de Nuevos Proyectos del Área de revistas de Prensa Ibérica, son también piezas clave en el desarrollo de este novedoso proyecto.

De izquierda a derecha: Pablo Fernández (subdirector de VIAJAR), Josep Maria Palau Riveraygua (director de VIAJAR), David Hernández (CEO de PANGEA), Pablo R. Tomasini (director de nuevos proyectos de revistas Prensa Ibérica) y Abraham Martín (director de marketing de PANGEA). / Gonzalo Azumendi

Cada viaje comienza con una conversación

El concepto que sustenta el proyecto es claro: no hay dos viajes iguales porque no hay dos viajeros iguales. Cada propuesta comienza con una conversación en la que se analizan gustos, expectativas, ritmos e intereses para diseñar una experiencia desde cero. A partir de ahí, se construyen itinerarios personalizados inspirados por periodistas especializados en viajes y asesorados por especialistas de destino.

Noticias relacionadas

Un safari planteado desde el conocimiento profundo del continente africano, un recorrido cultural por Japón diseñado a partir de experiencias vividas sobre el terreno o una ruta por América Latina pensada para profundizar en tradiciones, paisajes y gastronomías son solo algunos ejemplos de este enfoque. El objetivo es crear viajes que permitan comprender el destino, vivirlo desde dentro y adaptarlo al ritmo de cada persona.