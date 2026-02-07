Quince etapas para saborear el viaje: Degusta el Grand Tour de Catalunya

Etapa 1: Modernismo dulce

El Grand Tour de Catalunya arranca en Barcelona con un maridaje de arquitectura y chocolate. Desde un hotel modernista, la ruta enlaza una chocolatería del siglo XIX con una pastelería de vanguardia. En el mercado de Santa Caterina elegimos los productos para un taller de arroces marineros y, al caer la tarde, un pescador nos guía por el muelle y la lonja de la Barceloneta, antes de cerrar el día en un restaurante Michelin.

Etapa 2: Aires monacales

Un vuelo en helicóptero revela Montserrat como una fortaleza de roca. La emoción se calma con mató, miel y ratafía. En un vivero de Sant Llorenç del Munt i l’Obac descubrimos las hierbas que aromatizan este licor, y en el Bages un antiguo monasterio acoge un juego gastronómico en familia. La Ruta del Vino de la D.O. Pla de Bages conduce a tinas de piedra entre viñas y terminamos en una quesería del Solsonès.

Cata de vinos entre viñedos, una de las experiencias que permiten descubrir el paisaje a través del enoturismo. / Grand Tour de Catalunya

Etapa 3: Enoturismo en el Penedès

En Vilafranca, el Vinseum repasa la historia del vino; en Sant Sadurní, el Cava Centre desvela la magia de las burbujas, y un Méhari nos pasea por un viñedo familiar. La Ruta Miravinya enlaza miradores y bodegas, y en La Bisbal del Penedès y El Vendrell probamos AOVE y vinagres que han llegado a la gala de los Nobel. El día concluye en la bodega modernista de Nulles, con un paseo en carro de payés.

Etapa 4: Historia, huerta y mar en la Costa Daurada

En Tarragona, el mercado del Fòrum despliega el color de la huerta junto a ruinas romanas. Un paseo por el casco antiguo nos descubre la D.O. Tarragona y la fiesta de L’Embutada. En el barrio del Serrallo, el romesco se convierte en guiso marinero. Reus aporta el vermut y las avellanas frente a la Casa Navàs. La Ruta Cicloturista del Aceite guía hacia las tierras del Siurana y el día se apaga en Cambrils, con olor a fumet.

El romesco del Serrallo se transforma en guiso marinero, uno de los sabores más emblemáticos de la cocina de Tarragona. / Grand Tour de Catalunya

Etapa 5: Acompañando al Ebro

En L’Ametlla de Mar nadamos entre atunes rojos antes de degustarlos y, en L’Ampolla, una embarcación nos lleva hasta las bateas de mejillones y ostras del Fangar. El mosaico de arrozales, salinas y lagunas del delta del Ebro se descubre en bici o desde una masía rodeada de campos inundados. Allí, una bodega elabora sake y miso con arroz del delta en una singular kura mediterránea. La jornada termina en La Ràpita, con el sabor de sus langostinos.

Etapa 6: Aceite y garnacha en las Terres de l’Ebre

El día empieza con pan tostado y aceite de olivos milenarios del Territorio Sénia. En Tortosa embarcamos en un llaüt por el Ebro mientras probamos pastissets. Las D.O.P. Baix Ebre-Montsià y Terra Alta marcan el camino: en Horta de Sant Joan aprendemos a preparar la clotxa, y en Gandesa y El Pinell de Brai visitamos catedrales del vino modernistas. La garnacha blanca se sirve rodeada de viñas y almendros.

Etapa 7: Viticultura heroica y tierras del Císter

En El Priorat, las terrazas imposibles explican la viticultura heroica. Bodegas de las D.O. Montsant y D.O.C. Priorat combinan visitas, catas y juegos enológicos. Después, la carretera conduce a la cartuja de Escaladei y, tras las montañas de Prades, a Valls, cuna del calçot. La muralla de Montblanc domina la Ruta del Trepat, mientras el Museu Terra recuerda la vida rural en L’Espluga de Francolí. Cerca de Poblet, un menú con trufa y vinos locales cierra la etapa.

Etapa 8: Arte, aceite ecológico y cielo estrellado

En La Pobla de Cérvoles desayunamos embutidos, quesos y pan con AOVE entre esculturas de la Vinya dels Artistes. En La Granadella, el Museu de l’Oli cuenta la historia del aceite D.O.P. Les Garrigues. Una granja de Lleida permite probar peras y coques de recapte de Balaguer y, en Agramunt, el Museu del Torró i de la Xocolata aporta el toque goloso. Al anochecer, cenamos bajo el cielo del Montsec en un monasterio.

Panes artesanos elaborados con harinas tradicionales y recetas locales, base imprescindible de la cocina catalana. / Grand Tour de Catalunya

Etapa 9: Tierra de pastores

Avanzamos por la Ruta del Vino de Lleida hacia viñedos de altura. En La Pobla, una cervecería propone maridajes como el beermut, que combina cerveza, quesos y embutidos. En Senterada, un guía botánico nos acompaña por el bosque. El valle de Àssua permite acercarse al oficio de pastor o visitar un ecomuseo. La Vall de Boí despide la etapa con románico y ternera del Pirineo.

Etapa 10: Guiados por los aromas de montaña

En Les, la pureza de las aguas de deshielo permite la cría de esturiones, de cuyo huevo nace el caviar de la Val d’Aran, que probamos antes de una olla aranesa en Vielha. Carreteras frondosas nos llevan a Ossera, pueblo de la Ruta de los Olores y las Trementinaires. El día termina en La Seu d’Urgell, capital de las D.O.P. Mantega i Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Etapa 11: Un mundo mejor

En un hotel de montaña, yogur y kéfir ecológicos marcan un desayuno de agricultura regenerativa. De camino a La Garrotxa, el Museu Etnogràfic de Ripoll preserva la memoria de antiguos oficios. En la Vall d’en Bas visitamos una granja; en la cooperativa de La Fageda conocemos un proyecto social ejemplar y degustamos sus yogures. Terminamos con un taller de cocina saludable en la Alta Garrotxa.

Etapa 12: Aires del Empordà

En Figueres seguimos una ruta vinculada a Dalí, enlazando bares y bodegas de la D.O. Empordà. En Peralada, una bodega vanguardista dialoga con el castillo medieval. En Garriguella nos vestimos de apicultores para probar mieles de L’Albera y, en Espolla, hacemos una visita teatralizada a la cooperativa. El día se cierra brindando frente al cabo de Creus.

Mieles artesanas elaboradas en pequeñas producciones locales, reflejo de la biodiversidad del territorio. / Grand Tour de Catalunya

Etapa 13: Historias de mar

En elBulli1846, un recorrido museístico cuenta la revolución iniciada por Adrià. Los Aiguamolls de l’Empordà se exploran en bici eléctrica entre arrozales y, en L’Escala, descubrimos a los esquenapelats y el Museu de l’Anxova i de la Sal. Una sidrería reinventa la manzana de Girona, mientras que en Palamós, el Espai del Peix nos enseña a cocinar arroz de Pals.

Etapa 14: Dulces caprichos

En Girona, el xuixo es el protagonista. Tampoco falta una visita a un obrador de chocolate. La ruta continúa hacia Vic para comprar longaniza, aprender a elaborar fuet y pasear por sus mercados. En el Montseny caminamos entre castaños o probamos cervezas artesanas; en Les Guilleries, quesos, nueces y frutos rojos acompañan el murmullo del agua. Para rematar, el Museu de la Pagesia de Fogars de la Selva.

Etapa 15: Viñas de Barcelona

En la última etapa del Grand Tour de Catalunya, el Maresme nos recibe con una sesión de yoga entre viñas. La Ruta del Vino D.O. Alella permite catar blancos minerales y descubrir los guisantes lágrima o las fresas. En Mataró compramos neules tradicionales y, en Cardedeu, aprendemos a hornear pa de pagès con harinas ecológicas. La entrada a Barcelona llega por Collserola, donde viñas urbanas producen vinos y aceites con vocación social.