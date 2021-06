Muchos usuarios de redes sociales no tienen filtro a la hora de publicar críticas sobre personajes televisivos, lo que provoca que alguno de los aludidos quieran responderles tajantemente. Este fin de semana Iker Jiménez se vio obligado a contestar a un seguidor que cargó contra Carmen Porter, su mujer y compañera en 'Cuarto Milenio'.

El encontronazo llegó a raíz de un mensaje del presentador de Cuatro: "Es la pandemia la que me ha hecho replantearme todo. No voy a salir indemne. He visto cómo mentían autoridades, científicos y medios. He comprobado la poca fiabilidad de la percepción. El deseo de creer o descreer por encima de lo objetivo. Todo influirá en mi visión del futuro", reflexionó en su perfil.

Su publicación recibió multitud de respuestas de parte de seguidores y detractores. Uno de ellos quiso atacar a 'Cuarto Milenio' y a Carmen Porter: "¿La pandemia es lo que te ha hecho llevar fascistas por doquier a tu programa? ¿O es cosa de la fascista de tu mujer?".

Iker Jiménez no quiso obviar estas palabras y optó por responderle de forma tajante: "No vea programas que a veces no piensan como usted. Mejor vea solo los que piensan exactamente como usted. Consejo de amigo", sentenció ganándose el apoyo de muchos de sus seguidores.