María Isabel se retira del mundo de la música. La artista, que se alzó con la victoria de Eurovisión Junior en el año 2004, ha realizado este importante anuncio a través de sus redes sociales, con un extenso comunicado en el que explica los motivos que la han llevado a tomar esta decisión.

"Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé", comienza diciendo la onubense en una publicación en su cuenta de Instagram, donde reconoce que, a día de hoy, permanecer en la industria le resulta "muy complicado". "Es duro y me da rabia, nunca he dejado de luchar", afirma.

María Isabel señala que, debido a "otros asuntos", va a tomarse un respiro en su carrera musical: "Voy a tomarme un tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir". Un alto en el camino que podría retomar en un futuro: "Podría decir que volveré… pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto".

Por otro lado, la intérprete también desvela que padece ansiedad: "Es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo". "Os contaré con más detenimiento esto… pero ahora con lágrimas en los ojos sólo me queda deciros gracias", añade la artista, que se muestra agradecida "con todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años".

"Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre me habéis llevado a lo más alto. Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… ¡el ser valorado y reconocido!", admite María Isabel, que empleará este tiempo en "pensar y trabajar duro". "Que Dios decida el camino", finaliza.

Nacida en Ayamonte (Huelva) en el año 1995, María Isabel dio el salto a la fama en el año 2004. Con solo 9 años ganó el Festival de Eurovisión Junior con el mítico 'Antes muerta que sencilla', tema incluido en su primer álbum 'No me toques las palmas que me conozco'.

En 2016 reapareció con el deseo de representar a España en la edición adulta del certamen europeo, siendo una de las candidatas del programa 'Objetivo Eurovisión' con el tema 'La vida solo es una'. No obstante, la elegida para ir a Suecia fue Barei. Cuatro años más tarde, María Isabel dio el salto como concursante de 'Tu cara me suena' y finalizó en sexta posición.