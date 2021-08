Este fin de semana un equipo de 'Socialité' se desplazaba hasta el pueblo de Iker Casillas, topándose con el portero, que reaccionó de mala manera. El asunto no se quedó ahí y la reportera Silvia Álamo fue acosada por los vecinos de Navalacruz, hasta el punto que intentaron agredirle lanzando una bandeja de un bar en señal de apoyo a su paisano.

El debate llegaba este lunes al plató de 'Ya es mediodía', donde Alba Carrillo sorprendía con una postura contraria a la de la mayoría de sus compañeros. La modelo y colaboradora lanzaba una lanza a a favor de Iker Casillas y criticaba a la prensa del corazón por sus persecuciones.

"Los reporteros no son 'san reporteros', a mí me han hecho mucho daño y son muy dañinos", expresaba la exconcursante de 'GH VIP', que acto seguido matizaba y lanzaba un claro dardo a los directores: "Los reporteros no son los culpables, son sus jefes que les mandan".

Aunque ha querido puntualizar que "no está bien tirar bandejas, por supuesto", Carillo se ha mostrado en contra de la actitud de algunos trabajadores de la prensa, sobre todo cuando lo que busca el personaje es un retiro y sentirse relajado: "A veces la gente va a refugiarse con su gente, en su entorno y no tienen que aguantar que vaya la prensa a molestarle", sentenció la colaboradora.