'Todo es verdad' abordó ayer el debate sobre la salud mental que se ha abierto a raíz de que Simone Biles, estrella estadounidense de la gimnasia, se retirara de la mayoría de las competiciones de los Juegos Olímpicos de Tokyo. La deportista afirmó que la presión y la ansiedad que estaba sufriendo le impedían continuar en la competición.

Risto Mejide comenzó el programa afirmando que Biles "ha abierto un debate social" que iban a tratar: "La mejor gimnasta estadounidense de todos los tiempos ha sido la protagonista de esta semana de los titulares en prensa. Lo deja por exceso de presión y ansiedad, esa gloria que se convierte en condena, cuando la mente es tu peor rival... Estos son algunos de los titulares que se han venido dando esta semana", comenzó recapitulando el presentador.

Mejide aseguró que muchas veces "es un tema incomprendido y afecta a miles de personas". "No solo a los deportistas de élite, que hoy veremos casos concretos. Ellos son nuestra mejor versión, el escaparate en el que nos miramos. Les estamos viendo en los JJOO como superhéroes, que ganan medallas por hacer cosas imposibles. Pero la realidad es muy diferente y esconde mucho sufrimiento e incomprensión", expresó.

"Se entiende más una lesión en un tobillo que un problema de salud mental, que también es una lesión", se quejó Risto, que fue más allá del deporte: "¿Qué está ocurriendo entonces con la salud mental de todos nosotros? Ya os lo digo yo: No estamos bien. No estamos bien y va siendo hora de compartirlo y de decirlo alto y claro", ha reflexionado.

"¿Quién no tiene ansiedad? ¿Quién no ha pasado por tristeza o depresión? ¿Quién no tiene un problema, con ese nudo que no sabe como deshacerlo? En España, los datos son muy preocupantes", afirmó, para después anunciar de que el programa iba a dar "esas cifras de las que nadie habla". "Por ejemplo: Una de cada diez personas en España no se atreve a confesar sus problemas de salud mental. Dos de cada diez españoles toma tranquilizantes o pastillas para dormir. O que cada dos horas y media una persona se quita la vida en este país. Esto es tremendo", concluyó lamentándose el conductor.