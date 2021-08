Rosa Benito habló este lunes alto y claro sobre su relación con Amador Mohedano, que hace unos días intervenía en 'Sálvame' para gritar a los cuatro vientos que quiere volver a estar junto a ella. "Estoy enamorado hasta las trancas", afirmó el hermano de Rocío Jurado en el programa vespertino de Telecinco. Además, aseguró que la echa de menos y que ha sufrido mucho por no estar a su lado: "He llorado como los niños pequeños muchas noches".

Estas declaraciones causaron la indignación de Rosa, que no está dispuesta a retomar su relación con Amador. "He llorado muchísimo, creo que más que él, porque he visto situaciones con las que he sufrido mucho. He tenido que crecer en todos los aspectos de la vida y hoy soy una mujer fuerte, luchadora", comenzó diciendo la colaboradora, que no tiene ninguna intención de "volver al pasado".

La tertuliana de 'Ya es mediodía' fue contundente en su respuesta. "No estoy enamorada de ti. Quiero que dejes de hablar de mí. Puedes ir a televisión, hacer los reportajes que quieras, pero deja de hablar de mí. Déjame en paz", le pidió.

Además, visiblemente molesta, confirmó que tiene bloqueado a Amador: "Siempre he querido darte la mano, estar ahí. No quiero hablar de los whatsapp, son cosas personales. Si te he vuelto a bloquear, tú sabes por qué es".

Durante su intervención, Rosa quiso dejar claro que Amador no le fue infiel: "Cuando él estuvo con Kelly Mor, fue algo que preparó el programa donde yo estaba y él cayó". "Cuando una persona está enamorada, no cae. A mí también me hicieron trampas y no caí, porque sí estaba enamorada", apuntó antes de finalizar su monólogo mirando a cámara: "Jamás voy a volver contigo, me gusta la vida que tengo y no quiero volver atrás".