Julián Contreras rompe su silencio tras conocerse que su marcha como colaborador de 'Días de verano' tras su polémico rótulo de presentación. El escritor e hijo de Carmina Ordóñez ha explicado que dicho faldón fue el principal motivo de su salida del programa de TVE en una entrevista concedida al diario 'La Razón': "En ningún momento pedí que se me rotulase así, es más, si yo en algún momento lo hubiera pedido me hubiesen dicho que no".

"Me parece una putada, la verdad, porque es algo que me apetecía muchísimo, estaba encantado, y si es algo que yo meto la pata, pues asumo las consecuencias, pero por algo que es ajeno a la voluntad de todo el mundo y que nadie sabe muy bien como ha ocurrido", afirma Contreras en dicha conversación.

A pesar de la amplia lista de formatos por lo que ha pasado, Julián Contreras también se lamenta no mantenerse dentro del mundo de la televisión, creyendo que hubiese tenido más éxito en el medio si hubiese seguido hablando de su familia, algo que nunca ha querido: "Yo lo llevo intentando siempre, pero la gente no me ve haciendo otra cosa que no sea lo que yo no quiero hacer, la gente piensa que yo no estoy capacitado para participar en un programa de debate ni de política ni de nada".

"No hay oportunidad, soy un bufón de la tele, que es en lo que nos ha convertido la tele a todos los que nacimos en la tele. Un bufón, aprovechado y frívolo, que se ríe del pobre espectador que madruga para ir a trabajar", asegura el escritor en esta entrevista.

Hace unos días, 'Días de verano' dio mucho que hablar en las redes sociales tras el estreno de uno de Julián Contreras, que debutó con polémica al ser presentado como relaciones público de un local de bingo en Móstoles (Madrid) en un rótulo sobreimpresionado en pantalla.

Dicha presentación no pasó desapercibida en las redes sociales, que criticaron a TVE por esta presentación. De hecho, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, interpeló directamente a Alberto Garzón, ministro de Consumo, por este motivo desde su cuenta de Twitter: "Que TVE fiche a Julián Contreras como relaciones públicas de un bingo puede suponer una práctica de publicidad encubierta y su ministerio tiene competencias para actuar al respecto. ¿Va a hacerlo?"

Tres días más tardes de esta polémica, el exconcursante de 'GH VIP 4' anunció que no volvería a 'Días de verano' por "causas ajenas a mi voluntad", agradeciendo el cariño de la productora y recomendando ver el programa veraniego de La 1 de TVE: "Es bueno, amable y está elaborado con mucho cariño".