Hace unas semanas TVE anunció que la conocida voz de 'Saber y ganar', Juanjo Cardenal, abandonaba el programa para jubilarse tras 24 años en el concurso de La 2. La corporación pública optó por Elisenda Roca para sustituirlo desde este lunes.

Roca ya ha trabajado en la cadena, en la que presentó el icónico 'Cifras y letras'. Su labor fue premiada en 1994 con los premios Antena de Oro, Premios Ondas y TP de Oro. La carrera de Elisenda ha contado con proyectos en televisión, así como en diferentes periódicos y radio. En teatro ha dirigido la versión de Misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen, T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré de Joe DiPietro y Jimmy Roberts, y 73 raons per deixar-te, de Guillem Clua y Jordi Cornudella. Además, es escritora de libros infantiles traducido a diferentes idiomas.

"Estoy muy tranquila, porque me apetece. Estoy tan a gusto y sé que lo pasaré bien. Todo es positivo. Solo puedo alegrarme por los éxitos de 'Saber y ganar' y por estar en La 2, que es mi cadena favorita", comenta la nueva voz del programa en una entrevista para RTVE.

La periodista ha expresado su alegría por formar parte del proyecto como nueva voz: "Primero, es un programa mítico, después porque no he trabajado nunca con Jordi Hurtado, y porque me faltaba trabajar con el mítico realizador Sergi Schaaff", dijo recientemente.