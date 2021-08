La tensión puede estar muy presentes en algunas de las diferentes citas del restaurante de 'First Dates'. Este es el caso de Alberto, un modelo y figurante madrileño de 29 años, que desató el enfado de Patricia en 'La decisión final' tras acusarle de no dejarle hablar a lo largo de su cena cuando él monopolizó todo la conversación: "No he hablado porque no me has dejado".

"No has hablado porque no has querido. Porque no tienes temas de conversación", le reprochó Alberto a Patricia, que no dudó en responderle dándole un contundente de zasca: "¿Que no tengo temas de conversación? Pues seguramente te dé mil vueltas".

La verdad es que la tensión fue creciendo durante el transcurso de 'La decisión final' de la cita. Después de esta respuesta, Alberto no se calló y aseguró que Patricia le pido que mejor hablase él porque no tenía temas de conversación, afirmación que terminó de cabrearla: "¡No mientas! O sea, me piro de aquí. Yo no he dicho eso. Me parece bien que saques tú temas de conversación, pero yo no he dicho que yo no tenga. ¡Venga tío, en serio!".

"Si no hablo yo, estaríamos callados toda la cita", insistió nuevamente Alberto en este tirante desenlace de su cita en 'First Dates'. "Bueno, que quiero irme ya de aquí. Estamos deseando irnos, así que haznos ya la pregunta y nos vamos", respondió Patricia antes de que el chico dijese que le había tocado "un coco" en tono bajo: "Pues anda que a mí...".

La respuesta a la pregunta de 'La decisión final' parecía bastante evidente con el enfrentamiento que ambos comensales estaban protagonizando. "Yo te doy mil vueltas", le dijo Alberto a Patricia, que volvió a responderle: "¿Pero a este chaval qué le pasa? Oye, ¿me puedo ir?".