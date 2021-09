La lista oficial de concursantes de la primera edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' en Telecinco. En el regreso al plató del Deluxe, Jorge Javier Vázquez ha desvelado este viernes que Edmundo 'Bigote' Arrocet también entrará como concursante oficial en la casa del nuevo reality de Mediaset.

💣 Edmundo Arrocet se convierte en concursante oficial de #SecretStory y llega cargado de secretos, ¿se acabará el mundo esta vez? 🤔 pic.twitter.com/dlfYjkvHVd — Secret Story España (@SecretStory_es) 3 de septiembre de 2021

De esta forma, Arrocet vuelve a la primera línea mediática tras su ruptura sentimental con María Teresa Campos hace dos años. El humorista cuenta con una importante experiencia en este tipo de programas, ya que participó en 'La selva de los famosos' (2004) y en 'Supervivientes' (2017).

La también expareja de María Teresa Campos volverá a protagonizar un reality show en España. En 'Secret Story' coincidirá con Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo; Luca Onestini, hermano de Gianmarco, y el torero José Antonio Canales Rivera, adelantado en exclusiva por YOTELE y confirmado por Telecinco. Además, este portal también ha avanzado en exclusiva el fichaje de Sandra Pica.

Si todo marcha según lo previsto, Telecinco estrenará 'Secret Story' el próximo jueves 9 de septiembre a las 22:00 horas. Jorge Javier Vázquez será el maestro de ceremonias del programa, que también cuenta con Carlos Sobera y Jordi González entre su equipo de presentadores.

'Secret Story' es un reality show en el que un grupo de personajes famosos, cada uno de ellos con su propio secreto, vive en una gran casa rodeada de cámaras y aislada del exterior. La misión de todos ellos es mantener ocultos sus respectivos secretos, una premisa similar a la que se utilizó durante las primeras semanas de 'Gran Hermano 16'.