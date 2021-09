Ana Peleteiro acudió anoche a 'El Hormiguero' después de haber ganado la medalla de bronce en Triple Salto en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. La joven habló de su paso por las olimpiadas, donde protagonizó un momentazo durante una entrevista con RTVE, cuando interrumpió a su compañero Ray Zapata para afirmar que ambos no eran "de color" sino simplemente "negros".

"Fue un vídeo cortado, que la gente puede llegar a descontextualizar. El 99% de la gente lo entendió bien. Los que han comentado cosas malas ya me odiaban de antes", dijo ella dándose importancia antes de comenzar a explicarse. De hecho, Peleteiro no quiso darle "más bombo y que quitara protagonismo a mi medalla".

"Somos negros, qué de color. De color son ellos, que cambian más de color que el Sol", afirmó la atleta en el vídeo viral. "No quise politizar nada, todos mis éxitos se han hecho virales, la gente me siente española, porque que soy española. Nunca he sentido un desprecio por ser negra y que me encasillaran como extranjera. Pero no era el caso de mi amigo Ray", explicó anoche.

"La diferencia nos enriquece", proclamó la atleta, que reveló que cuando volvió a su casa hizo una prueba para saber "si lo estaba haciendo bien". "Le pregunté a mi sobrino de qué color soy y me dijo "negra". Bien, joder, porque a mí se me educó con que decirle negro a alguien era ofenderlo", expresó.

"Mi madre luchó toda mi infancia para hacerme entender que ser negra no era malo. En mi casa era algo normal. (...) Si los pequeños ven eso como algo normal es porque al menos en mi familia estamos haciendo las cosas bien. Y si aquí lo estamos haciendo bien, seguro que en otras casas también", añadió para después ganarse los aplausos del público.